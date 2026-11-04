Dolli Irigoyen se enojó con Mike Amigorena por su actitud en MasterChef y no se guardó nada: “Te estoy hablando”

El cruce comenzó cuando la jurado Dolli Irigoyen frenó a los famosos en MasterChef Celebrity y les exigió compromiso con la cocina mediante frases como esto no es un gimnasio, según informaron HolaSalta Noticias y Telebajocero. La cobertura inicial destacó duras devoluciones y cuestionamientos sobre la actitud de los participantes durante la competencia gastronómica.

Posteriormente, medios como Notife, C5N y La Nación sumaron detalles específicos sobre el reto, señalando que la exigencia incluyó advertencias sobre las actitudes físicas en el estudio y la calificación del desempeño culinario como horrible. Las publicaciones resaltaron el enojo directo hacia Mike Amigorena con la frase te estoy hablando, además de advertencias generales del jurado hacia los concursantes.

Hasta el momento, los reportes periodísticos no registran contradicciones sustanciales entre los distintos medios respecto a los dichos textuales de la jurado. La cobertura actual se concentra en el impacto de estas devoluciones dentro del programa de televisión sin detallar sanciones futuras ni reacciones oficiales de los involucrados.