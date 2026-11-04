Dolli Irigoyen se enojó con Mike Amigorena por su actitud en MasterChef y no se guardó nada: “Te estoy hablando”
Una fuerte advertencia de Dolli Irigoyen a Mike Amigorena en MasterChef Celebrity genera tensión televisiva.
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El resumen
El cruce comenzó cuando la jurado Dolli Irigoyen frenó a los famosos en MasterChef Celebrity y les exigió compromiso con la cocina mediante frases como esto no es un gimnasio, según informaron HolaSalta Noticias y Telebajocero. La cobertura inicial destacó duras devoluciones y cuestionamientos sobre la actitud de los participantes durante la competencia gastronómica.
Posteriormente, medios como Notife, C5N y La Nación sumaron detalles específicos sobre el reto, señalando que la exigencia incluyó advertencias sobre las actitudes físicas en el estudio y la calificación del desempeño culinario como horrible. Las publicaciones resaltaron el enojo directo hacia Mike Amigorena con la frase te estoy hablando, además de advertencias generales del jurado hacia los concursantes.
Hasta el momento, los reportes periodísticos no registran contradicciones sustanciales entre los distintos medios respecto a los dichos textuales de la jurado. La cobertura actual se concentra en el impacto de estas devoluciones dentro del programa de televisión sin detallar sanciones futuras ni reacciones oficiales de los involucrados.
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Respuestas rápidas
Quién protagonizó el cruce en MasterChef Celebrity?
El cruce involucró a la jurado Dolli Irigoyen y al participante Mike Amigorena.
Qué frases utilizó el jurado según la cobertura?
Los medios destacaron expresiones como esto no es un gimnasio, vengan a cocinar, no a mostrar sus músculos y te estoy hablando.
Qué medios cubrieron el hecho?
La noticia fue difundida por HolaSalta Noticias, Telebajocero, Notife, C5N y La Nación.
Cobertura (5)
- ¡Escándalo en MasterChef! Dolli Irigoyen frenó a los famosos: “Esto no es un gimnasio” HolaSalta Noticias · hace 4 h
- Dolli Irigoyen fue lapidaria en MasterChef Celebrity con duras devoluciones Telebajocero · hace 4 h
- "Vengan a cocinar, no a mostrar sus músculos”: el reto de Dolli Irigoyen a los participantes en MasterChef Celebrity Notife · hace 4 h
- "Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular C5N · hace 4 h
- Dolli Irigoyen se enojó con Mike Amigorena por su actitud en MasterChef y no se guardó nada: “Te estoy hablando” La Nación · hace 4 h
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