La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara
La confirmación legal del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi desata reacciones públicas y cruces mediáticos.
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El resumen
Tras confirmarse la disolución legal del vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la cobertura registrada por medios como Clarín y La Nación destaca el festejo de la China Suárez con un baile y un descargo del futbolista en la red social X dirigido contra su ex pareja, Ana Rosenfeld y los usuarios detractores. En paralelo, el conflicto judicial y mediático involucra a Elba Marcovecchio y Nora Colosimo en discusiones sobre el cuidado de las menores y la disputa por propiedades, mientras la atención pública sigue las repercusiones del caso en los próximos días.
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Cobertura (5)
- Elba Marcovecchio y Nora Colosimo discutieron sobre quién debe cuidar a las menores El Intransigente · hace 5 h
- Elba Marcovecchio cruzó a Nora Colosimo en LAM y reveló cuántas propiedades se disputan Mauro Icardi y Wanda Nara Pronto · hace 5 h
- Mauro Icardi se descargó con una catarata de posteos en X contra Wanda Nara, Ana Rosenfeld y los “haters” tras confirmarse su divorcio La Nación · hace 5 h
- Salió el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: la reacción de la mediática y el bailecito de festejo de la China Suárez Clarin.com · hace 5 h
- La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara La Nación · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los protagonistas de este divorcio?
Los protagonistas del divorcio son Wanda Nara y Mauro Icardi.
¿Cómo reaccionó la China Suárez ante la noticia?
La China Suárez celebró la confirmación del divorcio con un baile y una celebración.
¿Qué se disputa en el ámbito judicial según la cobertura?
La cobertura señala que existe una disputa sobre el cuidado de las menores y una cantidad determinada de propiedades.
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