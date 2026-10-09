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La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara

La confirmación legal del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi desata reacciones públicas y cruces mediáticos.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara
  • Punto central: La confirmación legal del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi desata reacciones públicas y cruces mediáticos.
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El resumen

Tras confirmarse la disolución legal del vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la cobertura registrada por medios como Clarín y La Nación destaca el festejo de la China Suárez con un baile y un descargo del futbolista en la red social X dirigido contra su ex pareja, Ana Rosenfeld y los usuarios detractores. En paralelo, el conflicto judicial y mediático involucra a Elba Marcovecchio y Nora Colosimo en discusiones sobre el cuidado de las menores y la disputa por propiedades, mientras la atención pública sigue las repercusiones del caso en los próximos días.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quiénes son los protagonistas de este divorcio?

Los protagonistas del divorcio son Wanda Nara y Mauro Icardi.

¿Cómo reaccionó la China Suárez ante la noticia?

La China Suárez celebró la confirmación del divorcio con un baile y una celebración.

¿Qué se disputa en el ámbito judicial según la cobertura?

La cobertura señala que existe una disputa sobre el cuidado de las menores y una cantidad determinada de propiedades.

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