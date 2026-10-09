La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara

Tras confirmarse la disolución legal del vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la cobertura registrada por medios como Clarín y La Nación destaca el festejo de la China Suárez con un baile y un descargo del futbolista en la red social X dirigido contra su ex pareja, Ana Rosenfeld y los usuarios detractores. En paralelo, el conflicto judicial y mediático involucra a Elba Marcovecchio y Nora Colosimo en discusiones sobre el cuidado de las menores y la disputa por propiedades, mientras la atención pública sigue las repercusiones del caso en los próximos días.