A qué hora juega hoy Barcelona SC vs. Liga de Quito por la Liga Ecuabet: canales y horarios para ver EN VIVO

El enfrentamiento entre Barcelona SC y Liga de Quito por la Liga Ecuabet concentra la atención mediática y de los aficionados, según detallan medios como El Universo y ESPN Deportes sobre los horarios y canales para ver el partido en vivo. La cobertura informativa destaca los preparativos previos al duelo, incluyendo la venta de entradas, el llamado de Barcelona a su afición con precios populares y la confirmación de que la general sur seguirá cerrada en el Estadio Monumental, donde el cuadro torera busca acortar distancias frente a un rival directo por un cupo a la Copa Libertadores.

Simultáneamente, publicaciones de Ecuavisa y Primicias registran el desarrollo del encuentro correspondiente a la Fecha 6 del primer hexagonal de la LigaPro, señalando acciones relevantes como el gol de Sebastián González que ubica provisionalmente a los Albos en el tercer lugar de la tabla. Las próximas horas definirán la repercusión de este resultado en la clasificación general de la Liga Ecuabet y la confirmación oficial de las estadísticas finales del partido disputado en el Monumental.