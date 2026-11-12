Actor Frankie Muniz está hospitalizado tras choque en Daytona

Frankie Muniz, actor de 'Malcolm in the Middle' y piloto, hospitalizado tras un fuerte choque durante entrenamientos en Daytona.

Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

Índice de Velocidad: 18 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.

La cobertura no especifica la gravedad de sus lesiones ni ha habido parte médico oficial público.

El 12 de noviembre de 2026, según los reportes de AP News, Fox News, Univision, Yahoo en Español y Primera Hora.

Sufrió un fuerte choque durante los entrenamientos en Daytona y fue hospitalizado de urgencia.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman — 5.1 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 12 nov, 03:09 UTC 🇩🇪 Aleman 11 nov, 22:02 UTC · WEB.DE 🇬🇧 Ingles 11 nov, 23:34 UTC · A.V. Club

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.