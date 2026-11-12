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Actor Frankie Muniz está hospitalizado tras choque en Daytona

Frankie Muniz, actor de 'Malcolm in the Middle' y piloto, hospitalizado tras un fuerte choque durante entrenamientos en Daytona.

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Respuestas rápidas

¿Qué le pasó a Frankie Muniz?

Sufrió un fuerte choque durante los entrenamientos en Daytona y fue hospitalizado de urgencia.

¿Cuándo ocurrió el accidente?

El 12 de noviembre de 2026, según los reportes de AP News, Fox News, Univision, Yahoo en Español y Primera Hora.

¿Cuál es su estado de salud actual?

La cobertura no especifica la gravedad de sus lesiones ni ha habido parte médico oficial público.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman5.1 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 12 nov, 03:09 UTC
🇩🇪 Aleman 11 nov, 22:02 UTC · WEB.DE
🇬🇧 Ingles 11 nov, 23:34 UTC · A.V. Club

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El actor, conocido por su papel protagonista en &#039;Malcolm in the Middle&#039; y su carrera como piloto profesional, estrelló su coche durante la sesión de prácticas. Las fuentes coinciden en el traslado urgente, pero la cobertura no detalla la gravedad de sus lesiones ni su estado actual.

Queda por confirmar el parte médico oficial, las circunstancias exactas del impacto y si el incidente afectará su participación en próximas competiciones.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.

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Frankie Muniz Daytona Malcolm in the Middle accidente automovilístico hospitalización

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