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Lucerito Mijares reaparece para confirmar su hospitalización y advierte: ‘No se crean chismes raros’

Lucero Mijares confirma su hospitalización y alerta a sus fans: no alimenten rumores.

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¿Qué ha dicho Lucero Mijares sobre su estado de salud?

Ha confirmado que fue operada, describiendo la intervención como ‘todo súper simple’, y ha roto el silencio para asegurar que está recibiendo atención médica.

¿Por qué advierte contra los ‘chismes raros’?

En su aparición pública solicitó que no se creen rumores, pidiendo a sus seguidores y al público que eviten difundir información no confirmada.

¿Qué se sabe del impacto en sus próximos compromisos?

Los medios no han especificado una fecha de alta ni cuándo reanudará sus actividades, por lo que el futuro de sus conciertos y apariciones televisivas sigue sin confirmarse.

El resumen

Lucero Mijares, la icónica cantante y actriz mexicana, confirmó que está hospitalizada después de una intervención quirúrgica que describió como ‘todo súper simple’. Yahoo en Español destacó que Lucero rompió el silencio sobre su salud, y HOLA replicó su llamado a no crear ‘chismes raros’.

Los seguidores deberán esperar comunicados oficiales para conocer si sus próximos conciertos o apariciones televisivas se mantienen o se postergan. El desarrollo de su recuperación será el foco de la cobertura en los próximos días.

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