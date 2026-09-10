Lucerito Mijares reaparece para confirmar su hospitalización y advierte: ‘No se crean chismes raros’

Lucero Mijares, la icónica cantante y actriz mexicana, confirmó que está hospitalizada después de una intervención quirúrgica que describió como ‘todo súper simple’. Yahoo en Español destacó que Lucero rompió el silencio sobre su salud, y HOLA replicó su llamado a no crear ‘chismes raros’.

Los seguidores deberán esperar comunicados oficiales para conocer si sus próximos conciertos o apariciones televisivas se mantienen o se postergan. El desarrollo de su recuperación será el foco de la cobertura en los próximos días.