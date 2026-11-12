Encuentran sin vida a famoso intérprete de ‘El Bombón Asesino’: investigan su muerte

Una dramática llamada familiar al 911 alertó a las autoridades, quienes al llegar al lugar encontraron sin vida al famoso intérprete de 'El Bombón Asesino'. La noticia de su fallecimiento provocó inmediatas reacciones públicas, entre ellas la de Cacho Deicas, su compañero en Los Palmeras, quien recordó haber compartido una vida entera de buenos y malos momentos. Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, despidió formalmente al artista en Santa Fe, mientras que el percusionista de la agrupación compartió un mensaje íntimo señalando que el tiempo demuestra todo.

Los detalles sobre las circunstancias exactas que rodearon el deceso aún no han sido esclarecidos de manera oficial en las notas publicadas. Medios como Univision, Infobae, Ciudad Magazine, Yahoo en Español y RTS Medios documentan tanto la respuesta policial inicial como las muestras de pesar de figuras del ámbito cultural y musical. La investigación sobre las causas de su muerte continúa abierta y las autoridades no han divulgado mayores precisiones sobre el caso.

La cobertura de los medios se mantiene atenta a los informes oficiales que puedan arrojar luz sobre los hechos recientes.