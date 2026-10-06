Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento

El flujo de noticias comenzó con la difusión de imágenes internas y videos de dron que muestran el impacto en el césped, lo que generó una reacción inmediata en redes sociales. La controversia escaló cuando medios como Win Sports alertaron a Millonarios y Santa Fe sobre la condición del terreno.

En un contexto regional, RedGol señaló que la Universidad de Chile y la selección chilena observan con preocupación situaciones similares en el Estadio Nacional tras los mismos shows. Actualmente, la empresa Sencia sostiene que el estado de la gramilla corresponde a labores de mantenimiento.

Mientras Futbolred se enfoca en los procesos de recuperación de la cancha, la disputa persiste entre las imágenes difundidas y la versión oficial de la entidad encargada.