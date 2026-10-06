Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento
Imágenes del estadio El Campín tras los conciertos de BTS desatan una polémica sobre el estado de la gramilla y su recuperación.
- Clave informativa: Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento
- Punto central: Imágenes del estadio El Campín tras los conciertos de BTS desatan una polémica sobre el estado de la gramilla y su recuperación.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (7)
- Primeras imágenes por dentro de El Campín tras los conciertos de BTS: la gramilla sufrió Revista Semana · hace 5 h
- ¿Cómo quedó la cancha de El Campín tras concierto? Así la recuperan Futbolred · hace 5 h
- Millonarios y Santa Fe, atentos: así quedó la grama de El Campín Win Sports · hace 5 h
- Video de dron mostró cómo quedó la cancha de El Campín tras BTS Noticias RCN · hace 5 h
- U de Chile y la Roja miran con terror la cancha del Estadio Nacional tras los shows de BTS RedGol · hace 5 h
- Revelan imágenes de cómo quedó la gramilla del estadio El Campín tras concierto de BTS: polémica en redes Radioacktiva.com · hace 5 h
- Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento Revista Semana · hace 5 h
El resumen
El flujo de noticias comenzó con la difusión de imágenes internas y videos de dron que muestran el impacto en el césped, lo que generó una reacción inmediata en redes sociales. La controversia escaló cuando medios como Win Sports alertaron a Millonarios y Santa Fe sobre la condición del terreno.
En un contexto regional, RedGol señaló que la Universidad de Chile y la selección chilena observan con preocupación situaciones similares en el Estadio Nacional tras los mismos shows. Actualmente, la empresa Sencia sostiene que el estado de la gramilla corresponde a labores de mantenimiento.
Mientras Futbolred se enfoca en los procesos de recuperación de la cancha, la disputa persiste entre las imágenes difundidas y la versión oficial de la entidad encargada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 51 min.
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con la grama del Campín?
Surgió una polémica tras la difusión de imágenes y videos de dron que muestran un supuesto deterioro del césped luego de los conciertos de BTS.
¿Cuál es la postura de Sencia?
Sencia asegura que la situación de la gramilla no es un deterioro, sino que se trata de un proceso de mantenimiento.
¿Qué otros equipos o selecciones están afectados?
La cobertura menciona que Millonarios y Santa Fe están atentos a la situación, mientras que la U de Chile y la Roja miran con terror el estado del Estadio Nacional.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Barranquilla volvió a sorprender y ahora dejó a Millonarios sin Copa
Barranquilla FC eliminó por penales a Millonarios y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026.
BTS ya está en Colombia y sus miembros son huéspedes de honor. Detalles de su llegada
La llegada de BTS a Bogotá como huéspedes de honor genera un impacto económico masivo, cierres viales y eventos por el «Jimtober».
Qué dice la denuncia de Emiliano Tarragona contra Maxi Ghione: drogas, armas y paranoia
La detención del actor Maxi Ghione en Santa Fe tras una grave denuncia por drogas, armas y amenazas sacude al mundo del espectáculo.
Fabián Bustos caería parado tras salir de Millonarios: histórico club lo contrataría
Universitario de Deportes anunció la salida de Héctor Cúper en medio de una profunda crisis en su banquillo.
Llega Presidente de Corea del Sur a México
Diecisiete acuerdos bilaterales marcan la visita oficial del presidente de Corea del Sur a México en el Palacio Nacional.
Gamero explica la ausencia de Cuadrado frente a Nacional y descarta marca especial a James
La ausencia de Juan Guillermo Cuadrado en la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Nacional marca la agenda deportiva.