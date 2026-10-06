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Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento

Imágenes del estadio El Campín tras los conciertos de BTS desatan una polémica sobre el estado de la gramilla y su recuperación.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Polémica por supuesto deterioro de la grama del Campín tras concierto de BTS: Sencia asegura que es un mantenimiento
  • Punto central: Imágenes del estadio El Campín tras los conciertos de BTS desatan una polémica sobre el estado de la gramilla y su recuperación.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
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Cobertura (7)

El resumen

El flujo de noticias comenzó con la difusión de imágenes internas y videos de dron que muestran el impacto en el césped, lo que generó una reacción inmediata en redes sociales. La controversia escaló cuando medios como Win Sports alertaron a Millonarios y Santa Fe sobre la condición del terreno.

En un contexto regional, RedGol señaló que la Universidad de Chile y la selección chilena observan con preocupación situaciones similares en el Estadio Nacional tras los mismos shows. Actualmente, la empresa Sencia sostiene que el estado de la gramilla corresponde a labores de mantenimiento.

Mientras Futbolred se enfoca en los procesos de recuperación de la cancha, la disputa persiste entre las imágenes difundidas y la versión oficial de la entidad encargada.

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Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con la grama del Campín?

Surgió una polémica tras la difusión de imágenes y videos de dron que muestran un supuesto deterioro del césped luego de los conciertos de BTS.

¿Cuál es la postura de Sencia?

Sencia asegura que la situación de la gramilla no es un deterioro, sino que se trata de un proceso de mantenimiento.

¿Qué otros equipos o selecciones están afectados?

La cobertura menciona que Millonarios y Santa Fe están atentos a la situación, mientras que la U de Chile y la Roja miran con terror el estado del Estadio Nacional.

Velocidad

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