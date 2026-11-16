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Lanzamiento fallido de cohete Vulcan destruye 40 satélites Amazon Leo

Un fallo del cohete Vulcan de ULA destruyó cuarenta satélites de internet de Amazon en su intento de competir con Starlink.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Lanzamiento fallido de cohete Vulcan destruye 40 satélites Amazon Leo
  • Punto central: Un fallo del cohete Vulcan de ULA destruyó cuarenta satélites de internet de Amazon en su intento de competir con Starlink.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
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Cobertura (6)

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 4 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 16 nov, 02:09 UTC
🇬🇧 Ingles 15 nov, 16:27 UTC · DW.com
🇫🇷 Frances 15 nov, 22:23 UTC · Le Figaro
🇩🇪 Aleman 15 nov, 23:40 UTC · T-Online

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Un cohete Vulcan de United Launch Alliance sufrió un fallo tras el lanzamiento y destruyó una carga de cuarenta satélites de internet de Amazon, según la cobertura de Grupo Animal, Las Provincias, DiarioBitcoin, MarketScreener España, fomoera.com y Primera Hora. La pérdida golpea el proyecto Kuiper de Amazon en plena competencia con Starlink, mientras que DiarioBitcoin y fomoera.com señalan que ULA retrasa al domingo el regreso del Vulcan al espacio.

La cobertura no especifica la causa del fallo catastrófico ni si el retraso al domingo se debe a la investigación del incidente o a factores operativos independientes.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 57 min.

Respuestas rápidas

¿Cuántos satélites de Amazon se perdieron?

Cuarenta satélites de internet de Amazon Leo.

¿Qué cohete falló?

El cohete Vulcan de United Launch Alliance (ULA).

¿Cuándo regresa el Vulcan al espacio?

ULA retrasa el regreso al domingo, sin que la cobertura precise el motivo exacto.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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