Lanzamiento fallido de cohete Vulcan destruye 40 satélites Amazon Leo

Un cohete Vulcan de United Launch Alliance sufrió un fallo tras el lanzamiento y destruyó una carga de cuarenta satélites de internet de Amazon, según la cobertura de Grupo Animal, Las Provincias, DiarioBitcoin, MarketScreener España, fomoera.com y Primera Hora. La pérdida golpea el proyecto Kuiper de Amazon en plena competencia con Starlink, mientras que DiarioBitcoin y fomoera.com señalan que ULA retrasa al domingo el regreso del Vulcan al espacio.

La cobertura no especifica la causa del fallo catastrófico ni si el retraso al domingo se debe a la investigación del incidente o a factores operativos independientes.