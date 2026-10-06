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Los Emmy se mudan con Amazon: los premios de la Academia de Televisión firman un acuerdo con Prime Video

Los Premios Emmy abandonan la televisión abierta para trasladarse a la plataforma Prime Video de Amazon a partir de 2027.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · Enfriándose
  • Clave informativa: Los Emmy se mudan con Amazon: los premios de la Academia de Televisión firman un acuerdo con Prime Video
  • Punto central: Los Premios Emmy abandonan la televisión abierta para trasladarse a la plataforma Prime Video de Amazon a partir de 2027.
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El resumen

EL PAÍS establece que los premios se mudan con Amazon, marcando un cambio estructural en la difusión de los galardones. Información posterior de Yahoo en Español Vida y Estilo precisa que esta transición se hará efectiva a partir del año 2027.

RFI y News Channel 3-12 subrayan que los Emmy dejan atrás la televisión abierta para integrarse plenamente en el modelo de streaming. No se registran contradicciones entre las fuentes, aunque Espinof y FM105.com.mx presentan la noticia bajo la premisa de que los Emmy se adelantan a los Oscar en su migración hacia estas plataformas.

La situación actual es la formalización del acuerdo con Amazon.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿A qué plataforma se mudan los Premios Emmy?

Se trasladan a Prime Video, la plataforma de Amazon.

¿Cuándo entrará en vigor este cambio?

El traslado se hará efectivo a partir del año 2027.

¿Qué medio de transmisión abandonan los premios?

Los premios abandonan la televisión abierta para pasarse al streaming.

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