Los Emmy se mudan con Amazon: los premios de la Academia de Televisión firman un acuerdo con Prime Video

EL PAÍS establece que los premios se mudan con Amazon, marcando un cambio estructural en la difusión de los galardones. Información posterior de Yahoo en Español Vida y Estilo precisa que esta transición se hará efectiva a partir del año 2027.

RFI y News Channel 3-12 subrayan que los Emmy dejan atrás la televisión abierta para integrarse plenamente en el modelo de streaming. No se registran contradicciones entre las fuentes, aunque Espinof y FM105.com.mx presentan la noticia bajo la premisa de que los Emmy se adelantan a los Oscar en su migración hacia estas plataformas.

La situación actual es la formalización del acuerdo con Amazon.