Los países han pedido a sus ciudadanos guardar alimentos y prepararse para emergencia

Los ciudadanos se juegan su capacidad de autonomía y supervivencia inmediata ante posibles escenarios críticos, mientras que las autoridades buscan mitigar el impacto colapsando menos los servicios esenciales durante las primeras horas de una contingencia. La Unión Europea ha oficializado recomendaciones para que la población esté preparada durante 72 horas con un kit de emergencia que incluye provisiones básicas, una directriz respaldada también por Cruz Roja.

Coberturas de medios como El Mundo señalan que los planes de varios países buscan resistir ante ciberataques dirigidos a redes eléctricas, hospitales y bancos. En paralelo, COPE reporta la aparición de bulos sobre un apagón programado para el 17 de noviembre que se han cruzado con las directrices oficiales emitidas desde Bruselas.

No obstante, la simultaneidad de estos avisos y la propagación de desinformación sobre fechas específicas complican la interpretación uniforme de las advertencias por parte de la población en los distintos territorios afectados.