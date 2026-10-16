Zelensky pidió a la OTAN interceptores de misiles balísticos tras el nuevo bombardeo ruso contra la red eléctrica ucraniana

Durante sus encuentros en Bruselas, Zelenski afirmó que Ucrania depende de Starlink para interceptar drones rusos y solicitó a la OTAN interceptores de misiles balísticos. Paralelamente, la cobertura de medios como France 24, CNN en Español, Diario Red, Yahoo, UNITED24 Media, ABC, RFI e Infobae detalla que Bruselas ha desembolsado casi 2.900 millones de euros destinados a drones, misiles y armamento para Kiev.

La Unión Europea ha reafirmado su apoyo institucional a Zelenski en medio de tensiones con Trump, quien calificó los ataques ucranianos de vergüenza y evidenció un deterioro en la relación bilateral. Las fuentes informativas no especifican aún las fechas exactas para la entrega de los interceptores balísticos solicitados ni los detalles operativos de la respuesta comunitaria al nuevo paquete de sanciones, aspectos que la cobertura continuará monitorizando en función de las decisiones de Bruselas y la OTAN.