Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia
Europa prepara nuevas sanciones y financiación para Ucrania mientras reclama un papel central en las negociaciones de paz con Rusia.
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El resumen
Por un lado, representantes de la Unión Europea acordaron nuevas listas de sanciones contra Rusia que afectan a bancos y a la flota fantasma, según detallan medios como Yahoo. Asimismo, el presidente ucraniano Zelensky ha solicitado restricciones adicionales dirigidas a limitar la capacidad de producción de armas en Rusia, de acuerdo con Noticias de Ukrinform.
En paralelo, Ursula von der Leyen afirmó que Europa defenderá sus intereses y mantendrá su apoyo a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia, calificando además de "evidente" la presencia europea en dichas conversaciones de paz y celebrando un intercambio de prisioneros, según informan Teleprensa e Infobae.
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Cobertura (5)
- Zelensky pide sanciones para limitar la capacidad de producción de armas en Rusia Noticias de Ukrinform · hace 3 h
- Representantes UE acuerdan nuevas listas de sanciones contra Rusia sobre bancos, flota fantasma Yahoo · hace 3 h
- Von der Leyen ve "evidente" que Europa esté en las negociaciones de paz y celebra el intercambio de prisioneros Teleprensa · hace 3 h
- Bruselas presentará más sanciones y financiación para Ucrania antes de la próxima cumbre de la UE ABC · hace 3 h
- Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia Infobae · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué postura adoptó Ursula von der Leyen sobre las negociaciones?
Von der Leyen señaló que es evidente que Europa debe estar en las negociaciones de paz y aseguró que defenderá los intereses europeos y apoyará a Ucrania.
¿Qué nuevas medidas prepara la Unión Europea contra Rusia?
Los representantes de la UE acordaron nuevas listas de sanciones orientadas hacia los bancos y la flota fantasma rusa.
¿Qué exigió el presidente ucraniano Zelensky?
Zelensky pidió la imposición de sanciones para limitar específicamente la capacidad de producción de armas en Rusia.
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