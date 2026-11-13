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Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

Europa prepara nuevas sanciones y financiación para Ucrania mientras reclama un papel central en las negociaciones de paz con Rusia.

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  • Clave informativa: Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia
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El resumen

Por un lado, representantes de la Unión Europea acordaron nuevas listas de sanciones contra Rusia que afectan a bancos y a la flota fantasma, según detallan medios como Yahoo. Asimismo, el presidente ucraniano Zelensky ha solicitado restricciones adicionales dirigidas a limitar la capacidad de producción de armas en Rusia, de acuerdo con Noticias de Ukrinform.

En paralelo, Ursula von der Leyen afirmó que Europa defenderá sus intereses y mantendrá su apoyo a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia, calificando además de &quot;evidente&quot; la presencia europea en dichas conversaciones de paz y celebrando un intercambio de prisioneros, según informan Teleprensa e Infobae.

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Respuestas rápidas

¿Qué postura adoptó Ursula von der Leyen sobre las negociaciones?

Von der Leyen señaló que es evidente que Europa debe estar en las negociaciones de paz y aseguró que defenderá los intereses europeos y apoyará a Ucrania.

¿Qué nuevas medidas prepara la Unión Europea contra Rusia?

Los representantes de la UE acordaron nuevas listas de sanciones orientadas hacia los bancos y la flota fantasma rusa.

¿Qué exigió el presidente ucraniano Zelensky?

Zelensky pidió la imposición de sanciones para limitar específicamente la capacidad de producción de armas en Rusia.

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