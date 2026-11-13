Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

Por un lado, representantes de la Unión Europea acordaron nuevas listas de sanciones contra Rusia que afectan a bancos y a la flota fantasma, según detallan medios como Yahoo. Asimismo, el presidente ucraniano Zelensky ha solicitado restricciones adicionales dirigidas a limitar la capacidad de producción de armas en Rusia, de acuerdo con Noticias de Ukrinform.

En paralelo, Ursula von der Leyen afirmó que Europa defenderá sus intereses y mantendrá su apoyo a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia, calificando además de "evidente" la presencia europea en dichas conversaciones de paz y celebrando un intercambio de prisioneros, según informan Teleprensa e Infobae.