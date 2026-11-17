Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión, según informaron funcionarios de salud en reportes difundidos este 17 de noviembre de 2026. La situación ocurre en un contexto regional alarmante donde se registraron 58.213 casos de sarampión en América, lo que representa un aumento del 355% en comparación con el año 2025.

Los datos oficiales señalan además que el número de muertes por el brote actual en Estados Unidos ha ascendido a un total de diez decesos. La cobertura de medios internacionales como AP News, CNN en Español, Democracy Now!, France 24 y EL PAÍS detalla la gravedad de estas cifras y expone qué naciones encabezan las estadísticas de contagio en el continente americano.

Las publicaciones enfatizan el impacto numérico de la propagación del virus y la pérdida de la certificación sanitaria que ambas naciones sostenían frente a la enfermedad. Las futuras actualizaciones informativas dependerán de las nuevas directrices que emitan los organismos sanitarios internacionales y nacionales para frenar la expansión del brote y controlar las estadísticas de mortalidad y contagio en la región.