En gráficos
EE.UU. y México pierden su estatus de libres de sarampión mientras los casos en América se disparan.
- Clave informativa: En gráficos
- Punto central: EE.UU. y México pierden su estatus de libres de sarampión mientras los casos en América se disparan.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
El resumen
Estados Unidos y México han perdido su estatus de países libres de sarampión, según informaron funcionarios de salud en reportes difundidos este 17 de noviembre de 2026. La situación ocurre en un contexto regional alarmante donde se registraron 58.213 casos de sarampión en América, lo que representa un aumento del 355% en comparación con el año 2025.
Los datos oficiales señalan además que el número de muertes por el brote actual en Estados Unidos ha ascendido a un total de diez decesos. La cobertura de medios internacionales como AP News, CNN en Español, Democracy Now!, France 24 y EL PAÍS detalla la gravedad de estas cifras y expone qué naciones encabezan las estadísticas de contagio en el continente americano.
Las publicaciones enfatizan el impacto numérico de la propagación del virus y la pérdida de la certificación sanitaria que ambas naciones sostenían frente a la enfermedad. Las futuras actualizaciones informativas dependerán de las nuevas directrices que emitan los organismos sanitarios internacionales y nacionales para frenar la expansión del brote y controlar las estadísticas de mortalidad y contagio en la región.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 48 min.
Cobertura (7)
- Estados Unidos pierde el estatus de país libre de sarampión tras registrar diez muertes Univision · hace 5 h
- Estados Unidos y México pierden estatus como países libres de sarampión Dallas News · hace 5 h
- EEUU cerca de perder su estatus de país libre de sarampión France 24 · hace 5 h
- Se registraron 58.213 casos de sarampión en América, un 355% más que en 2025: estos países lideran las estadísticas CNN en Español · hace 5 h
- El número de muertes por el brote de sarampión en EE.UU. asciende a diez Democracy Now! · hace 5 h
- EEUU y México pierden su estatus de países libres de sarampión, dicen funcionarios de salud AP News · hace 5 h
- En gráficos EL PAÍS · hace 5 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Sheinbaum busca en China inversiones para reducir la dependencia de México de sus importaciones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca en China inversiones para reducir la dependencia de las importaciones.
¡Inolvidable! Las leyendas del América cayeron con el Atlético de Madrid en una noche llena de nostalgia
Las leyendas del América cayeron ante el Atlético de Madrid en un encuentro marcado por la nostalgia.
Radamel Falcao García vuelve a jugar y es confirmado en el once titular con un equipo de lujo
Radamel Falcao García regresa a la actividad y es confirmado en el once titular junto a un equipo de lujo.
México pone en jaque a Concacaf
México llega con desventaja a casa en la Nations League y pone en jaque a la Concacaf en plena fase decisiva.
Jamaica vuela sin lujos tras vencer a México
Jamaica enfrenta severas limitaciones logísticas y viaja sin lujos a Monterrey para enfrentar a México.
Mareos, dolor de cabeza y cansancio son alertas previas a un ACV, asegura especialista
Casi 4 de cada 10 casos de accidentes cerebrovasculares reciben un diagnóstico equivocado en urgencias, según alertan especialistas.