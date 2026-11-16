Radamel Falcao García vuelve a jugar y es confirmado en el once titular con un equipo de lujo, según la cobertura disponible. La atención se centra en su participación dentro de este encuentro destacado, mientras que otros reportes abordan el enfrentamiento entre el América y el Atlético de Madrid en el Partido de Leyendas 2026, donde el América resultó derrotado ante el conjunto español.

La información actual no detalla el marcador final exacto del partido de Falcao ni especifica los detalles adicionales sobre su rendimiento en el campo, temas que la cobertura aún no profundiza. Asimismo, los reportes sobre el duelo de leyendas mencionan la participación de Blanco al frente de las Águilas, sin ofrecer más datos sobre las acciones posteriores del encuentro.