Encuentros bilaterales en la cumbre de APEC sitúan a México ante un giro en su relación comercial con China, en un momento álgido de los vínculos con Estados Unidos. La cobertura destaca que la gira incluye la búsqueda de nuevas inversiones para disminuir la dependencia de las importaciones mexicanas tras disputas comerciales previas.

La cobertura no especifica aún los acuerdos concretos firmados tras estos encuentros ni los montos de inversión pactados, por lo que la evolución de esta nueva era en la relación bilateral dependerá de los anuncios oficiales posteriores a la cumbre.