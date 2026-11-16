Jamaica vuela sin lujos tras vencer a México

La selección de Jamaica experimenta dificultades y viaja con severas limitaciones logísticas y sin lujos rumbo a su duelo contra México, marcando un contraste evidente frente a las condiciones del Tri. La cobertura de medios como Mediotiempo, ESPN Deportes, MARCA, Récord y Claro Sports señala que el equipo jamaiquino debió dividir sus vuelos para trasladarse a Monterrey tras vencer a México, evidenciando realidades opuestas en la Concacaf Nations League.

La cobertura no especifica mayores detalles sobre las repercusiones de esta logística en el rendimiento del equipo, por lo que el partido de vuelta en Monterrey mantiene la atención sobre el desarrollo de esta fase.