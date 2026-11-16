Jamaica vuela sin lujos tras vencer a México
Jamaica enfrenta severas limitaciones logísticas y viaja sin lujos a Monterrey para enfrentar a México.
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El resumen
La selección de Jamaica experimenta dificultades y viaja con severas limitaciones logísticas y sin lujos rumbo a su duelo contra México, marcando un contraste evidente frente a las condiciones del Tri. La cobertura de medios como Mediotiempo, ESPN Deportes, MARCA, Récord y Claro Sports señala que el equipo jamaiquino debió dividir sus vuelos para trasladarse a Monterrey tras vencer a México, evidenciando realidades opuestas en la Concacaf Nations League.
La cobertura no especifica mayores detalles sobre las repercusiones de esta logística en el rendimiento del equipo, por lo que el partido de vuelta en Monterrey mantiene la atención sobre el desarrollo de esta fase.
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Cobertura (6)
- ⚽🇯🇲 Jamaica viaja a Monterrey para partido de vuelta en la Concacaf Nations League ✈️ Facebook · hace 4 h
- Así será la curiosa concentración de Jamaica previo a su juego contra México Récord · hace 4 h
- ¡Realidades opuestas! Mientras el Tri lo hace en charter, Jamaica viaja a Monterrey sin lujos ni comodidades Mediotiempo · hace 4 h
- Jamaica presenta dificultades para viajar a Monterrey rumbo al duelo con México y dividen sus vuelos MARCA · hace 4 h
- Contrastes en la CONCACAF: Las severas limitaciones logísticas de la selección de Jamaica en su viaje a México Claro Sports · hace 4 h
- Jamaica vuela sin lujos tras vencer a México ESPN Deportes · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué viaja Jamaica sin lujos?
La cobertura señala que la selección presenta dificultades y severas limitaciones logísticas, dividiendo incluso sus vuelos.
¿Dónde se jugará el siguiente partido?
El encuentro de vuelta se llevará a cabo en Monterrey.
¿Qué competencia disputan?
Ambos combinados se enfrentan en la Concacaf Nations League.
Velocidad
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