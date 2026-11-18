La decisión del Tribunal Constitucional de Polonia de destituir a su expresidente y exvicepresidente para retirarles la inmunidad marca un giro institucional relevante, enmarcado en un contexto que la cobertura vincula con batallas políticas y la presencia policial en la sede de la televisión independiente TV Republika. La información disponible detalla los movimientos sobre el procesamiento de las autoridades suspendidas, mientras que los detalles sobre los motivos exactos o los siguientes pasos judiciales específicos de este proceso no se especifican en los reportes actuales.