Crisis institucional en Polonia: el presidente entró por la fuerza al Tribunal Constitucional tras la suspensión del jefe de la Corte

El presidente de Polonia ingresó por la fuerza al Tribunal Constitucional en el marco de una escalada que involucra el control de la máxima instancia judicial. La situación generó un enfrentamiento político entre el primer ministro y la oposición, mientras la policía fue desplegada y rodeó el edificio tras las protestas por la suspensión del magistrado presidente.

La cobertura de medios internacionales como BBC, AP News, DW.com, El País e Infobae registra el despliegue policial y la tensión institucional desatada por la medida contra el jefe de la Corte. Los reportes señalan la confrontación directa por el control de la institución, aunque difieren en los detalles operativos específicos del ingreso y el alcance de las medidas de seguridad.

Los despachos actuales no especifican las próximas acciones legales ni el impacto definitivo que este enfrentamiento tendrá sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional o la estabilidad del gobierno.