Waymo suspende los viajes de sus vehículos autónomos por autopistas tras la prohibición de California
California prohíbe temporalmente a Waymo circular con vehículos sin conductor en todas sus autopistas.
- Clave informativa: Waymo suspende los viajes de sus vehículos autónomos por autopistas tras la prohibición de California
- Punto central: California prohíbe temporalmente a Waymo circular con vehículos sin conductor en todas sus autopistas.
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El resumen
El Departamento de Vehículos Motorizados de California impuso una prohibición temporal que impide a Waymo operar y probar sus vehículos sin conductor en autopistas del estado. Waymo respondió suspendiendo los viajes de sus vehículos autónomos por esas vialidades.
La cobertura de Univision, Telemundo, Telemundo 52, AP News y CNN en Español detalla que el veto abarca todas las autopistas californianas. Waymo no ha indicado cuándo reanudará el servicio en autopistas ni qué condiciones deberá cumplir el DMV para levantar la restricción.
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Cobertura (5)
- California prohíbe a Waymo operar y probar sus vehículos sin conductor en todas las autopistas del estado Univision · hace 3 h
- California veta los autos sin conductores de Waymo en autopistas Telemundo · hace 3 h
- El DMV prohíbe temporalmente a Waymo circular por las autopistas de California Telemundo 52 · hace 3 h
- Waymo suspende los viajes en autopistas tras veto de California a sus vehículos en dichas vialidades AP News · hace 3 h
- Waymo suspende los viajes de sus vehículos autónomos por autopistas tras la prohibición de California CNN en Español · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué prohibió California a Waymo?
Operar y probar vehículos sin conductor en todas las autopistas del estado de forma temporal.
¿Cuándo entró en vigor la prohibición?
El 17 de noviembre de 2026.
¿Qué hizo Waymo tras el veto?
Suspendió los viajes de sus vehículos autónomos por las autopistas de California.
¿Se sabe cuándo volverá el servicio en autopistas?
No, Waymo no ha anunciado una fecha de reanudación.
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