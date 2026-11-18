El Departamento de Vehículos Motorizados de California impuso una prohibición temporal que impide a Waymo operar y probar sus vehículos sin conductor en autopistas del estado. Waymo respondió suspendiendo los viajes de sus vehículos autónomos por esas vialidades.

La cobertura de Univision, Telemundo, Telemundo 52, AP News y CNN en Español detalla que el veto abarca todas las autopistas californianas. Waymo no ha indicado cuándo reanudará el servicio en autopistas ni qué condiciones deberá cumplir el DMV para levantar la restricción.