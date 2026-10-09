El actor Keegan Allen, herido tras ser asaltado a punta de pistola en Hollywood: "Mi vida por un reloj"

Los primeros reportes de medios como Excélsior, La Nación, Yahoo, Uniradio Informa Baja California, LatinUS, Listín Diario, Univision, Remolacha, Telemundo 52, Publimetro México, La Vanguardia, Radio Mitre, TN y Marca USA señalaron que el intérprete fue abordado a punta de pistola, terminó hospitalizado tras ser gravemente herido y publicó un video ensangrentado en sus redes sociales denunciando el hecho. Información difundida posteriormente por El Vocero de Puerto Rico, UnoTV e Infobae incorporó nuevos detalles sobre la agresión, precisando que el atraco involucró tanto armas de fuego como un cuchillo, y destacando las declaraciones del propio actor sobre la frase "Mi vida por un reloj" tras el robo del accesorio.

En cuanto a las discrepancias y matices en la cobertura, los reportes varían ligeramente al ubicar el sitio exacto del suceso entre la salida de un supermercado en Hollywood y la zona específica de West Hollywood, además de consignar de forma diversa el diagnóstico médico, mencionando desde heridas en la cabeza y conmoción cerebral hasta el estado de gravedad general. Actualmente, la cobertura refleja que el actor ha compartido registros audiovisuales y denuncias públicas sobre el asalto a mano armada, sin que las publicaciones actuales detengan mayores datos sobre detenciones o el estado de la investigación policial en California.