Bomba en la familia real: Harry y Meghan volverán a vivir en el Reino Unido; estos son los detalles
Tras seis años en California, el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir al Reino Unido junto a sus hijos.
Respuestas rápidas
¿A dónde regresarán Harry y Meghan?
Regresarán a vivir al Reino Unido, también referido como Gran Bretaña.
¿Cuánto tiempo vivieron fuera del Reino Unido?
Vivieron en California, Estados Unidos, durante seis años antes de este nuevo cambio.
¿Quiénes más participarán en el traslado?
Los reportes señalan que el príncipe Harry y Meghan regresarán a vivir al Reino Unido junto a sus hijos.
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El resumen
Seis años después de haberse mudado a California, el príncipe Harry y Meghan Markle volverán a establecer su residencia en Gran Bretaña. Diversos medios internacionales y plataformas informativas, incluyendo reportes de la BBC, CNN en Español, El Nuevo Herald, Clarín y Revista Semana, han difundido los detalles sobre este retorno.
Las publicaciones coinciden en señalar el carácter sorpresivo del anuncio para la monarquía. Los reportes actuales se limitan a informar sobre el regreso, sin que la cobertura disponible especifique fechas exactas para el traslado ni los motivos precisos que motivaron la decisión.
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Cobertura (6)
- 6 años después de mudarse a California, Harry y Meghan regresan a vivir a Reino Unido👉🏽 https://bbc.in/469es03 facebook.com · hace 3 h
- El príncipe Harry y Meghan regresarán a vivir al Reino Unido CNN en Español · hace 4 h
- Reportan que el príncipe Enrique y Meghan Markle volverán a Gran Bretaña El Nuevo Herald · hace 4 h
- Giro en la corona: Harry y Meghan volverán a vivir en Gran Bretaña Clarin.com · hace 4 h
- El príncipe Harry y su esposa Meghan regresarán a vivir a Reino Unido con sus hijos tras 6 años en EE.UU. BBC · hace 4 h
- Bomba en la familia real: Harry y Meghan volverán a vivir en el Reino Unido; estos son los detalles Revista Semana · hace 4 h
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