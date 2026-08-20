Bomba en la familia real: Harry y Meghan volverán a vivir en el Reino Unido; estos son los detalles

Tras seis años en California, el príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir al Reino Unido junto a sus hijos.

Los reportes señalan que el príncipe Harry y Meghan regresarán a vivir al Reino Unido junto a sus hijos.

Vivieron en California, Estados Unidos, durante seis años antes de este nuevo cambio.

Regresarán a vivir al Reino Unido, también referido como Gran Bretaña.

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