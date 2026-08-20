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Eliminan la visa a Israel para colombianos a partir del 1 de septiembre: visitantes de ese país tampoco requerirán visado para viajar a Colombia

A partir del 1 de septiembre, ciudadanos de Colombia e Israel podrán viajar entre ambos países sin necesidad de visa.

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El resumen

Los viajeros de Colombia e Israel experimentarán un cambio directo en sus desplazamientos internacionales cuando entre en vigor la eliminación de la visa mutua el próximo 1 de septiembre, modificando los requisitos de ingreso para los visitantes de ambas naciones. Esta medida coincide con movimientos diplomáticos recientes que incluyen la llegada de Tania Gilinsky para asumir la Embajada de Colombia en Israel bajo la reestructuración del gobierno De la Espriella, así como la publicación de un video por parte de la nueva embajadora de Israel en Colombia anunciando su pronta llegada al país.

Los detalles sobre la implementación de esta exención de visado y los cambios operativos en las fronteras han sido consignados por medios como El Espectador, El Colombiano, El Tiempo, Revista Semana y Diario Judío México, los cuales registran tanto la eliminación del requisito migratorio como los nombramientos diplomáticos.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo entra en vigencia la eliminación de la visa?

A partir del 1 de septiembre.

¿Quiénes se benefician de esta medida?

Los ciudadanos de Colombia e Israel que viajen entre ambos países.

¿Qué cambios diplomáticos se reportan en paralelo?

Tania Gilinsky asume la Embajada de Colombia en Israel y se registra la llegada de la nueva embajadora de Israel en Colombia.

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Colombia Israel Visa Tania Gilinsky

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