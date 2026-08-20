Eliminan la visa a Israel para colombianos a partir del 1 de septiembre: visitantes de ese país tampoco requerirán visado para viajar a Colombia
A partir del 1 de septiembre, ciudadanos de Colombia e Israel podrán viajar entre ambos países sin necesidad de visa.
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El resumen
Los viajeros de Colombia e Israel experimentarán un cambio directo en sus desplazamientos internacionales cuando entre en vigor la eliminación de la visa mutua el próximo 1 de septiembre, modificando los requisitos de ingreso para los visitantes de ambas naciones. Esta medida coincide con movimientos diplomáticos recientes que incluyen la llegada de Tania Gilinsky para asumir la Embajada de Colombia en Israel bajo la reestructuración del gobierno De la Espriella, así como la publicación de un video por parte de la nueva embajadora de Israel en Colombia anunciando su pronta llegada al país.
Los detalles sobre la implementación de esta exención de visado y los cambios operativos en las fronteras han sido consignados por medios como El Espectador, El Colombiano, El Tiempo, Revista Semana y Diario Judío México, los cuales registran tanto la eliminación del requisito migratorio como los nombramientos diplomáticos.
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Cobertura (8)
- Israel y Colombia restablecen la exención de visado a partir del 1 de septiembre VisasNews · hace 5 h
- Colombia e Israel eliminan visas desde septiembre La FM · hace 5 h
- Colombianos no necesitarán visa para viajar a Israel a partir del 1 de septiembre Caracol Radio · hace 5 h
- Nueva Embajadora de Israel en Colombia publica emotivo video antes de su llegada al país: “¡Nos vemos muy pronto!” Revista Semana · hace 5 h
- Tania Gilinsky asume la Embajada de Colombia en Israel en medio de la reestructuración diplomática del gobierno De la Espriella Diario Judío México · hace 5 h
- Colombia e Israel eliminan la visa mutua para sus ciudadanos a partir del 1 de septiembre El Espectador · hace 5 h
- Colombia e Israel eliminan la visa desde el 1 de septiembre: así cambia el ingreso entre ambos países El Colombiano · hace 5 h
- Eliminan la visa a Israel para colombianos a partir del 1 de septiembre: visitantes de ese país tampoco requerirán visado para viajar a Colombia El Tiempo · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo entra en vigencia la eliminación de la visa?
A partir del 1 de septiembre.
¿Quiénes se benefician de esta medida?
Los ciudadanos de Colombia e Israel que viajen entre ambos países.
¿Qué cambios diplomáticos se reportan en paralelo?
Tania Gilinsky asume la Embajada de Colombia en Israel y se registra la llegada de la nueva embajadora de Israel en Colombia.
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