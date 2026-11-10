La Nación y San Antonio Express-News secundaron la acusación, señalando que las acciones cibernéticas tuvieron un carácter masivo sobre las heladeras comerciales en territorio francés. Posteriormente, coberturas adicionales provenientes de WIRED ampliaron el enfoque técnico del fenómeno.

Estas publicaciones destacaron que los incidentes sufridos por los refrigeradores en Europa exponen de manera directa la fragilidad general del internet de las cosas. La cobertura actual no registra contradicciones directas entre los distintos medios respecto a la atribución de la culpa realizada por el gobierno francés hacia Irán.

Hasta el momento, los reportes disponibles se limitan a señalar la acusación oficial y la vulnerabilidad tecnológica expuesta en el continente europeo. La información no detalla consecuencias adicionales sobre el funcionamiento de los establecimientos ni medidas punitivas específicas a implementar.