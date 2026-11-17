Hackers atacan casi 200 páginas reconocidas para intentar robar datos bancarios
Cerca de 200 sitios web importantes sufrieron un ciberataque masivo destinado a robar datos bancarios y criptomonedas.
- Clave informativa: Hackers atacan casi 200 páginas reconocidas para intentar robar datos bancarios
- Punto central: Cerca de 200 sitios web importantes sufrieron un ciberataque masivo destinado a robar datos bancarios y criptomonedas.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Las averías y los ataques informáticos se multiplican en Estados Unidos Le Grand Continent · hace 2 h
- Alerta por un ciberataque mundial que usó los sitios de la BBC, CNN, Zoom e Ikea para robar datos bancarios La Nación · hace 2 h
- Hackers implantan código para robar criptomonedas en 178 sitios web importantes, incluyendo HSBC y Ledger CoinDesk · hace 2 h
- Un ciberataque afecta a cerca de 200 sitios web, incluidos BBC, IKEA y Air France Univision · hace 2 h
- Hackers atacan casi 200 páginas reconocidas para intentar robar datos bancarios Primera Hora · hace 2 h
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 3.9 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
Casi 200 páginas reconocidas a nivel mundial fueron blanco de un ciberataque que buscaba sustraer información financiera y criptomonedas de los usuarios mediante código malicioso implantado en las plataformas. El incidente afectó a numerosas organizaciones y marcas de gran visibilidad pública, abarcando portales de medios de comunicación, comercio minorista y aerolíneas, con menciones específicas a plataformas como la BBC, CNN, Zoom, Ikea, Air France, HSBC y Ledger en los reportes de La Nación, CoinDesk y Univision.
La cobertura actual no detalla el origen exacto de los atacantes, la magnitud total de las pérdidas económicas sufridas ni cuáles son las medidas técnicas específicas que cada empresa afectada está implementando para mitigar la brecha de seguridad.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 45 min.
Respuestas rápidas
¿Cuántos sitios web fueron afectados?
Los reportes indican que cerca de 200 sitios web importantes sufrieron el ataque informático.
¿Qué buscaban los hackers con este ataque?
El objetivo principal era intentar robar datos bancarios y criptomonedas a través de código malicioso implantado en las páginas.
¿Qué empresas figuran entre las afectadas?
La cobertura menciona portales de organizaciones como la BBC, CNN, Zoom, Ikea, Air France, HSBC y Ledger.
Velocidad
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