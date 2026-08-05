Defensa de Santiago Hazim pide variar prisión por arresto domiciliario dado su estado de salud

Un tribunal dominicano está evaluando la solicitud de sustituir la prisión preventiva de un procesado por arresto domiciliario. La defensa argumenta que el estado de salud del procesado imposibilita su permanencia en una cárcel, y por ello propone el cambio de medida cautelar. La petición se enmarca en un contexto de presión por parte de sectores que exigen decisiones judiciales acordes a la situación médica del imputado.

Listín Diario y Acento informan que la defensa de Santiago Hazim ha presentado formalmente la solicitud de arresto domiciliario. Otros actores, como Miguel Surun, piden mantener la prisión a los imputados del caso SeNaSa, y el exconsultor jurídico de Senasa solicita que se confirme la prisión preventiva. Diario Libre señala que el Ministerio Público tiende a negociar en la mayoría de los procesos de corrupción.

La decisión del juez seguirá siendo observada de cerca por ambas partes del debate.