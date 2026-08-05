TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Mundo 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Defensa de Santiago Hazim pide variar prisión por arresto domiciliario dado su estado de salud

Un juez evalúa si la salud de un detenido impulsará su paso de la cárcel al hogar, mientras la opinión pública exige justicia.

6fuentes
6artículos
18velocidad
+31%desde la primera detección
hace 11 hprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

Un tribunal dominicano está evaluando la solicitud de sustituir la prisión preventiva de un procesado por arresto domiciliario. La defensa argumenta que el estado de salud del procesado imposibilita su permanencia en una cárcel, y por ello propone el cambio de medida cautelar. La petición se enmarca en un contexto de presión por parte de sectores que exigen decisiones judiciales acordes a la situación médica del imputado.

Listín Diario y Acento informan que la defensa de Santiago Hazim ha presentado formalmente la solicitud de arresto domiciliario. Otros actores, como Miguel Surun, piden mantener la prisión a los imputados del caso SeNaSa, y el exconsultor jurídico de Senasa solicita que se confirme la prisión preventiva. Diario Libre señala que el Ministerio Público tiende a negociar en la mayoría de los procesos de corrupción.

La decisión del juez seguirá siendo observada de cerca por ambas partes del debate.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 9 h.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué medida solicita la defensa de Santiago Hazim?

Solicita que se sustituya la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando el estado de salud del procesado.

¿Qué posiciones han tomado otros involucrados en el caso SeNaSa?

Miguel Surun pide mantener en prisión a los imputados, mientras un exconsultor jurídico de Senasa solicita confirmar la prisión preventiva.

¿Cuál es la tendencia del Ministerio Público en los procesos de corrupción según la cobertura?

Según Diario Libre, el Ministerio Público ha optado por negociar en casi todos los procesos de corrupción.

Temas

SENASA República Dominicana prisión preventiva arresto domiciliario

Tendencias relacionadas