Defensa de Santiago Hazim pide variar prisión por arresto domiciliario dado su estado de salud
Un juez evalúa si la salud de un detenido impulsará su paso de la cárcel al hogar, mientras la opinión pública exige justicia.
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El resumen
Un tribunal dominicano está evaluando la solicitud de sustituir la prisión preventiva de un procesado por arresto domiciliario. La defensa argumenta que el estado de salud del procesado imposibilita su permanencia en una cárcel, y por ello propone el cambio de medida cautelar. La petición se enmarca en un contexto de presión por parte de sectores que exigen decisiones judiciales acordes a la situación médica del imputado.
Listín Diario y Acento informan que la defensa de Santiago Hazim ha presentado formalmente la solicitud de arresto domiciliario. Otros actores, como Miguel Surun, piden mantener la prisión a los imputados del caso SeNaSa, y el exconsultor jurídico de Senasa solicita que se confirme la prisión preventiva. Diario Libre señala que el Ministerio Público tiende a negociar en la mayoría de los procesos de corrupción.
La decisión del juez seguirá siendo observada de cerca por ambas partes del debate.
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Cobertura (6)
- Video | Miguel Surun pide mantener en prisión a imputados del caso SeNaSa: “El pueblo dominicano exige justicia” RC Noticias · hace 16 h
- Caso Cobra: juez decidirá si revoca prisión a implicados desfalco a SENASA eldia.com.do · hace 16 h
- El Ministerio Público ha optado por negociar en casi todos los procesos de corrupción Diario Libre · hace 16 h
- Exconsultor Jurídico de Senasa pide a juez le confirme la prisión preventiva El Nuevo Diario (República Dominicana) · hace 16 h
- Defensa de Santiago Hazim solicita cambiar prisión preventiva por arresto domiciliario Acento · hace 16 h
- Defensa de Santiago Hazim pide variar prisión por arresto domiciliario dado su estado de salud Listín Diario · hace 16 h
Respuestas rápidas
¿Qué medida solicita la defensa de Santiago Hazim?
Solicita que se sustituya la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando el estado de salud del procesado.
¿Qué posiciones han tomado otros involucrados en el caso SeNaSa?
Miguel Surun pide mantener en prisión a los imputados, mientras un exconsultor jurídico de Senasa solicita confirmar la prisión preventiva.
¿Cuál es la tendencia del Ministerio Público en los procesos de corrupción según la cobertura?
Según Diario Libre, el Ministerio Público ha optado por negociar en casi todos los procesos de corrupción.
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