Comparte Regina Blandón travesía en el estado; juarenses le dan bienvenida
Regina Blandón recorre Chihuahua y Juárez mientras anuncia dos películas, despertando la expectación de fans y la cálida acogida local.
El resumen
Chihuahua fue elegida como escenario para rodar la nueva producción cinematográfica 'Vuelve siempre Sebastiana'. En redes sociales, la actriz mostró su paso por Ciudad Juárez y distintas locaciones de Chihuahua, según Netnoticias. Tiempo La Noticia Digital describió una visita a la tienda 'Bibi Peluche' en Santa Eulalia, donde se confirmó que allí se grabará parte de la película.
Quién añadió que Blandón ya está preparando un segundo proyecto, un folk horror que también se rodará en Chihuahua. Diario.mx relató la travesía por el estado y destacó la cálida bienvenida que recibió de los juarenses. Si bien El Sol de México señaló el rodaje de 'Vuelve siempre Sebastiana', Quién menciona un proyecto de folk horror, lo que indica que la actriz está trabajando en al menos dos producciones distintas en la misma región.
Actualmente, su presencia se mantiene activa y la comunidad local sigue mostrándole apoyo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (78% respaldado) Actualizado hace 13 h.
Respuestas rápidas
¿Qué película está filmando en Chihuahua según El Sol de México?
El Sol de México informa que la producción en curso es 'Vuelve siempre Sebastiana', programada para 2026.
¿Qué tipo de nuevo proyecto anunció la actriz en Chihuahua?
Según Quién, se trata de un folk horror que también será rodado en el estado.
¿Cómo ha sido la recepción de los juarenses hacia la actriz?
Diario.mx reporta que los habitantes de Ciudad Juárez le dieron una cálida bienvenida durante su travesía por el estado.
Cobertura (8)
- Regina Blandón recorre Chihuahua y Juárez en busca de escenarios para su nueva película de terror El Diario de Chihuahua · hace 16 h
- Con Sebastiana, apuesta Regina Blandón por el folk horror NVI Noticias · hace 16 h
- Con Sebastiana, apuesta Regina Blandón por el folk horror nvinoticias.com · hace 16 h
- Regina Blandón elige Chihuahua para filmar su nueva película Vuelve siempre Sebastiana El Sol de México · hace 16 h
- Presume Regina Blandón a Ciudad Juárez y Chihuahua en redes sociales Netnoticias · hace 16 h
- Visitó "Bibi Peluche" Santa Eulalia; grabarían película Tiempo La Noticia Digital · hace 16 h
- Regina Blandón prepara ya su próximo proyecto: un folk horror que se filmará en Chihuahua Quién · hace 16 h
- Comparte Regina Blandón travesía en el estado; juarenses le dan bienvenida diario.mx · hace 16 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Confirman muerte de “El Roy” tras enfrentamiento en San Juanito
La Fiscalía de Chihuahua confirmó la muerte de "El Roy" tras un enfrentamiento armado en San Juanito.
Llega el gusano barrenador a Ciudad Juárez
La llegada del gusano barrenador a Ciudad Juárez marca un nuevo punto de atención en las recientes alertas sanitarias del país.
‘Juan Gabriel Sinfónico’: 120 músicos unirán sus voces para celebrar al Divo de Juárez
Las orquestas de la UACJ y la UACH se unen para el concierto 'Juan Gabriel Sinfónico' con 120 músicos.
Ahora sí, plantarán árboles en plazas comerciales
Miles de árboles serán plantados en los estacionamientos de centros comerciales en Ciudad Juárez tras un nuevo acuerdo.
¡VIDEO! Así fue ataque con espada que dejó a hombre sin una mano
Un ataque con sable deja a un hombre sin mano en Ciudad Juárez y desencadena una rápida detención preventiva
Se entregan migrantes a los delincuentes: SSPM
Autoridades de Ciudad Juárez reportan el secuestro y rescate de migrantes, incluyendo ciudadanos de Ecuador.