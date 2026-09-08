Comparte Regina Blandón travesía en el estado; juarenses le dan bienvenida

Chihuahua fue elegida como escenario para rodar la nueva producción cinematográfica 'Vuelve siempre Sebastiana'. En redes sociales, la actriz mostró su paso por Ciudad Juárez y distintas locaciones de Chihuahua, según Netnoticias. Tiempo La Noticia Digital describió una visita a la tienda 'Bibi Peluche' en Santa Eulalia, donde se confirmó que allí se grabará parte de la película.

Quién añadió que Blandón ya está preparando un segundo proyecto, un folk horror que también se rodará en Chihuahua. Diario.mx relató la travesía por el estado y destacó la cálida bienvenida que recibió de los juarenses. Si bien El Sol de México señaló el rodaje de 'Vuelve siempre Sebastiana', Quién menciona un proyecto de folk horror, lo que indica que la actriz está trabajando en al menos dos producciones distintas en la misma región.

Actualmente, su presencia se mantiene activa y la comunidad local sigue mostrándole apoyo.