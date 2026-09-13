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Atacaron civiles armados aeronave de la SSPE en Ojinaga

Civiles armados atacan helicóptero de la SSPE en Ojinaga, hieren a un oficial y desencadenan una persecución de presuntos "terroristas".

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El resumen

En la misma jornada, El Sol de México describió a los agresores como “delincuentes ‘terroristas’” y señaló que las fuerzas se dirigían a perseguirlos. La Prensa.mx confirmó que un agente resultó herido durante el ataque.

Noticias Código 13 añadió que el suboficial afectado quedó entubado y será operado, sin precisar su condición actual. Jornada.com.mx señaló que el helicóptero de la policía de Chihuahua estaba realizando un sobrevuelo de vigilancia cuando fue baleado, y que otro oficial permaneció herido.

Algunas fuentes indican que la aeronave pertenece a la SSPE, mientras otras la describen como parte de la policía de Chihuahua, sin aclarar si se trata de la misma entidad. La cobertura muestra que los heridos están recibiendo atención médica y que las autoridades continúan la persecución de los agresores, aunque no se ha divulgado cuántos individuos participaron en el ataque.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quiénes perpetraron el ataque a la aeronave?

Según diario.mx y El Sol de México, el ataque fue realizado por civiles armados, calificados como "delincuentes ‘terroristas’".

¿Qué lesiones sufrieron los miembros de la SSPE?

La Prensa.mx informó que un agente quedó herido; Noticias Código 13 indicó que un suboficial quedó entubado y será operado; Jornada.com.mx señaló que otro oficial permaneció herido.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

La cobertura indica que las fuerzas persiguen a los agresores, los heridos reciben atención médica y se ha emitido un comunicado local solicitando información sobre los perpetradores.

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Temas

SSPE Ojinaga Helicóptero Chihuahua Ataque

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