Atacaron civiles armados aeronave de la SSPE en Ojinaga
Civiles armados atacan helicóptero de la SSPE en Ojinaga, hieren a un oficial y desencadenan una persecución de presuntos "terroristas".
El resumen
En la misma jornada, El Sol de México describió a los agresores como “delincuentes ‘terroristas’” y señaló que las fuerzas se dirigían a perseguirlos. La Prensa.mx confirmó que un agente resultó herido durante el ataque.
Noticias Código 13 añadió que el suboficial afectado quedó entubado y será operado, sin precisar su condición actual. Jornada.com.mx señaló que el helicóptero de la policía de Chihuahua estaba realizando un sobrevuelo de vigilancia cuando fue baleado, y que otro oficial permaneció herido.
Algunas fuentes indican que la aeronave pertenece a la SSPE, mientras otras la describen como parte de la policía de Chihuahua, sin aclarar si se trata de la misma entidad. La cobertura muestra que los heridos están recibiendo atención médica y que las autoridades continúan la persecución de los agresores, aunque no se ha divulgado cuántos individuos participaron en el ataque.
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Cobertura (5)
- Ráfagas / --Van por delincuentes “terroristas” tras ataque --Premio ambiental pasa por manos de la ciencia El Sol de México · hace 20 h
- Atacan aeronave de SSP-Chihuahua; hieren a agente La Prensa.mx · hace 20 h
- Suboficial herido en ataque a helicóptero de la SSPE permanece entubado y será operado Noticias Codigo 13 · hace 20 h
- Balean helicóptero de la policía de Chihuahua que realizaba sobrevuelo de vigilancia; hay un oficial herido jornada.com.mx · hace 20 h
- Atacaron civiles armados aeronave de la SSPE en Ojinaga diario.mx · hace 20 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes perpetraron el ataque a la aeronave?
Según diario.mx y El Sol de México, el ataque fue realizado por civiles armados, calificados como "delincuentes ‘terroristas’".
¿Qué lesiones sufrieron los miembros de la SSPE?
La Prensa.mx informó que un agente quedó herido; Noticias Código 13 indicó que un suboficial quedó entubado y será operado; Jornada.com.mx señaló que otro oficial permaneció herido.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
La cobertura indica que las fuerzas persiguen a los agresores, los heridos reciben atención médica y se ha emitido un comunicado local solicitando información sobre los perpetradores.
Velocidad
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