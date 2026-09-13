Atacaron civiles armados aeronave de la SSPE en Ojinaga

En la misma jornada, El Sol de México describió a los agresores como “delincuentes ‘terroristas’” y señaló que las fuerzas se dirigían a perseguirlos. La Prensa.mx confirmó que un agente resultó herido durante el ataque.

Noticias Código 13 añadió que el suboficial afectado quedó entubado y será operado, sin precisar su condición actual. Jornada.com.mx señaló que el helicóptero de la policía de Chihuahua estaba realizando un sobrevuelo de vigilancia cuando fue baleado, y que otro oficial permaneció herido.

Algunas fuentes indican que la aeronave pertenece a la SSPE, mientras otras la describen como parte de la policía de Chihuahua, sin aclarar si se trata de la misma entidad. La cobertura muestra que los heridos están recibiendo atención médica y que las autoridades continúan la persecución de los agresores, aunque no se ha divulgado cuántos individuos participaron en el ataque.