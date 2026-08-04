¡Escándalo financiero! Las ciudades del Mundial reclaman deudas millonarias a la FIFA
Las ciudades sede del Mundial 2026 presionan a la FIFA por 250 millones de dólares pendientes
El resumen
El incumplimiento se suma a una serie de reclamos que ponen en tensión la planificación del evento. El monto reclamado, citado como 250 millones, ha sido calificado de "deudas millonarias" por varios medios. Reforma y MARCA señalan que las administraciones locales exigen el cumplimiento del compromiso financiero, mientras que Misión Política describe un escándalo por impago a clubes.
Radio Fórmula advierte que la disputa podría dejar sin el torneo a la Liga MX, y Marca USA repite la etiqueta de "escándalo financiero" para calificar la situación. El énfasis de la prensa local subraya la presión política sobre Gianni Infantino y su gestión en la FIFA. Los municipios sede, los clubes y la Liga MX son los principales perjudicados.
Se espera una reunión entre autoridades municipales y la FIFA para acordar un calendario de pagos y evitar mayores interrupciones al torneo. Si la FIFA no responde, las ciudades podrían retener instalaciones o retrasar preparativos, complicando la agenda del torneo.
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Cobertura (6)
- Exigen ciudades sede del mundial en EU el pago prometido Reforma · hace 1 d
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- Escándalo en FIFA por impago de 250 millones a clubes Misión Política · hace 1 d
- ¡Golpazo a la Liga MX! México se quedaría sin este codiciado torneo por 'culpa' de Infantino y su caos en FIFA Radio Fórmula · hace 1 d
- Las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 'persiguen' a la FIFA por impagos de millones de dólares MARCA · hace 1 d
- ¡Escándalo financiero! Las ciudades del Mundial reclaman deudas millonarias a la FIFA marca usa · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cuál es la cantidad reclamada por las ciudades sede del Mundial 2026 a la FIFA?
Según la cobertura, las ciudades exigen el pago de 250 millones de dólares que la FIFA no ha abonado.
¿Qué organismos o medios han señalado el escándalo financiero?
Reforma, MARCA, Marca USA, Misión Política y Radio Fórmula han publicado informes sobre el impago y sus posibles repercusiones.
¿Qué consecuencias podría tener el impago para el fútbol en México?
La cobertura de Radio Fórmula indica que la disputa podría dejar sin el torneo a la Liga MX, y las ciudades consideran acciones legales para asegurar el pago.
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