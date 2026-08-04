¡Escándalo financiero! Las ciudades del Mundial reclaman deudas millonarias a la FIFA

El incumplimiento se suma a una serie de reclamos que ponen en tensión la planificación del evento. El monto reclamado, citado como 250 millones, ha sido calificado de "deudas millonarias" por varios medios. Reforma y MARCA señalan que las administraciones locales exigen el cumplimiento del compromiso financiero, mientras que Misión Política describe un escándalo por impago a clubes.

Radio Fórmula advierte que la disputa podría dejar sin el torneo a la Liga MX, y Marca USA repite la etiqueta de "escándalo financiero" para calificar la situación. El énfasis de la prensa local subraya la presión política sobre Gianni Infantino y su gestión en la FIFA. Los municipios sede, los clubes y la Liga MX son los principales perjudicados.

Se espera una reunión entre autoridades municipales y la FIFA para acordar un calendario de pagos y evitar mayores interrupciones al torneo. Si la FIFA no responde, las ciudades podrían retener instalaciones o retrasar preparativos, complicando la agenda del torneo.