¿Fin al calvario? Chucky Lozano regresaría a las canchas; San Diego estaría negociando su salida
Hirving 'Chucky' Lozano estaría cerca de salir del San Diego FC con destino al LA Galaxy.
El resumen
La cobertura señala que el San Diego FC estaría negociando la salida del jugador, lo que abriría la posibilidad de su regreso a las canchas. Diversas fuentes periodísticas, incluyendo a INFO7, TV Azteca, Récord, Diario AS y Mediotiempo, apuntan al LA Galaxy como el principal interesado en fichar al atacante mexicano.
Los reportes destacan el interés de este club de la Concacaf por sumar a Lozano a su plantilla. Los aficionados y seguidores del futbolista están a la expectativa de que se concreten las negociaciones entre las directivas involucradas.
Las publicaciones no detallan los términos económicos ni las fechas exactas para el cierre de la transferencia.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 10 h.
Cobertura (5)
- LA Galaxy apunta a Hirving Lozano como posible fichaje INFO7 · hace 17 h
- El GIGANTE de la Concacaf que busca a Hirving Lozano TV Azteca · hace 17 h
- Chucky Lozano despierta interés en LA Galaxy, según fuentes Récord · hace 17 h
- Hirving ‘Chucky’ Lozano está cerca de salir del San Diego FC; este apunta a ser su nuevo club Diario AS · hace 17 h
- ¿Fin al calvario? Chucky Lozano regresaría a las canchas; San Diego estaría negociando su salida Mediotiempo · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo busca fichar a Hirving Lozano?
El LA Galaxy aparece en los reportes como el principal interesado en fichar al jugador.
¿De qué equipo saldría el Chucky Lozano?
La cobertura indica que está cerca de salir del San Diego FC.
¿Qué medios informan sobre esta situación?
INFO7, TV Azteca, Récord, Diario AS y Mediotiempo cubren el posible traspaso.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
¿Se va del América? Cruzeiro pone tentadora oferta por Brian Rodríguez
El Cruzeiro presentó una tercera oferta formal valuada en 10 millones de dólares para fichar a Brian Rodríguez del América.
Vinicius regresó al Real Madrid y Mourinho ya tiene el fichaje que pidió
Vinícius Junior se incorpora a los entrenamientos del Real Madrid bajo las órdenes de Mourinho.
Tim Payne se hizo viral durante el Mundial 2026 y debuta con gol en el Olimpia
El mundialista neocelandés Tim Payne debuta con un golazo en el Olimpia de Paraguay.
América: Edwin Cerrillo cerca de llegar como segundo refuerzo
Edwin Cerrillo se perfila para ser el segundo refuerzo del Club América de cara al torneo Apertura 2026.
Mateo Chávez y AZ Alkmaar campeones en Supercopa en Países Bajos
Mateo Chávez arranca la temporada en Europa consagrándose campeón de la Supercopa neerlandesa con el AZ Alkmaar.
El técnico español Xabi Alonso explotó y habló de su tormentoso paso por el Real Madrid
El técnico español de 44 años Xabi Alonso ofreció declaraciones sobre su paso por el Real Madrid.