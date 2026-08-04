¿Fin al calvario? Chucky Lozano regresaría a las canchas; San Diego estaría negociando su salida

La cobertura señala que el San Diego FC estaría negociando la salida del jugador, lo que abriría la posibilidad de su regreso a las canchas. Diversas fuentes periodísticas, incluyendo a INFO7, TV Azteca, Récord, Diario AS y Mediotiempo, apuntan al LA Galaxy como el principal interesado en fichar al atacante mexicano.

Los reportes destacan el interés de este club de la Concacaf por sumar a Lozano a su plantilla. Los aficionados y seguidores del futbolista están a la expectativa de que se concreten las negociaciones entre las directivas involucradas.

Las publicaciones no detallan los términos económicos ni las fechas exactas para el cierre de la transferencia.