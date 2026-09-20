Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo: transmisión por Copa Davis 2026
Perú avanza en la Copa Davis tras los encuentros disputados en Lima.
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El resumen
La cobertura actual se centra en la serie de la Copa Davis 2026, donde Juan Pablo Varillas venció a Hernando Escurra, resultado que metió a Perú a los Qualifiers del torneo, según reportes de ovacion.pe y El Comercio Perú. Los registros de El Peruano, daviscup.com y RPP Noticias indican que Ignacio Buse logró el primer punto para Perú tras vencer a Escurra en un duro partido, aunque Buse también cayó ante Daniel Vallejo, lo que llevó a que Paraguay igualara la serie 2-2 en Lima.
Las fuentes señalan que el equipo peruano sufrió en el desarrollo de los encuentros, completando una jornada que la cobertura oficial califica como un viernes perfecto en Lima a pesar de los marcadores ajustados.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Cobertura (5)
- Copa Davis: Ignacio Buse vence a Escurra en duro partido y logra el primer punto para Perú El Peruano · hace 13 h
- ¡Triunfo peruano! Varillas venció a Escurra y metió a Perú a los Qualifiers de la Copa Davis ovacion.pe · hace 13 h
- Perú - Ignacio Buse perdió ante Daniel Vallejo y Paraguay igualó 2-2 la serie ante Perú RPP Noticias · hace 13 h
- Perú sufrió, pero tuvo un viernes perfecto en Lima daviscup.com · hace 13 h
- Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo: transmisión por Copa Davis 2026 El Comercio Perú · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo logró clasificar a los Qualifiers?
Perú logró meterse a los Qualifiers de la Copa Davis según la cobertura.
¿Quiénes participaron en los partidos mencionados?
Los encuentros incluyeron la participación de Juan Pablo Varillas, Hernando Escurra, Ignacio Buse y Daniel Vallejo.
¿Dónde se desarrollaron los encuentros?
Los partidos de la serie se jugaron en Lima.
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