Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra en vivo: transmisión por Copa Davis 2026

La cobertura actual se centra en la serie de la Copa Davis 2026, donde Juan Pablo Varillas venció a Hernando Escurra, resultado que metió a Perú a los Qualifiers del torneo, según reportes de ovacion.pe y El Comercio Perú. Los registros de El Peruano, daviscup.com y RPP Noticias indican que Ignacio Buse logró el primer punto para Perú tras vencer a Escurra en un duro partido, aunque Buse también cayó ante Daniel Vallejo, lo que llevó a que Paraguay igualara la serie 2-2 en Lima.

Las fuentes señalan que el equipo peruano sufrió en el desarrollo de los encuentros, completando una jornada que la cobertura oficial califica como un viernes perfecto en Lima a pesar de los marcadores ajustados.