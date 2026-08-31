El artículo destacó la expectación alrededor de los grandes clubes y marcó el inicio de una cobertura intensiva para los últimos días del plazo. Posteriormente, Sports Illustrated informó que el rumor sobre Enzo Fernández permanecía en completo silencio, mientras que nombres como Endrick y Marcus Rashford circulaban sin confirmación.

ESPN Deportes planteó la pregunta central: ¿qué podemos esperar del cierre de mercado en Europa? Al mismo tiempo, as.com y SPORT ofrecieron transmisiones en directo de altas y bajas en LaLiga, Premier y Serie A, ampliando la cobertura con datos minuto a minuto.

El contraste entre el silencio reportado por Sports Illustrated respecto a Enzo Fernández y la enumeración de múltiples fichajes en MARCA y SPORT muestra la diversidad de enfoques: unos medios priorizan la ausencia de información, otros transmiten cada movimiento en tiempo real. Frente a esa disparidad, la situación actual sigue sin un anuncio definitivo, con los clubes continuando sus negociaciones y la cobertura en vivo manteniéndose activa hasta el cierre del plazo.