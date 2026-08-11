Quién es Anne Gray, la estadounidense asesinada a sangre fría por venezolano en Chile

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que Carabineros lo detuvieron y que el tribunal fijó a las 11:00 h una audiencia de control de detención. Este giro judicial eleva la presión sobre el caso, pues la medida impide que el imputado quede en libertad mientras se define la acusación. Los medios locales han centrado la cobertura en la identidad de la víctima y en los pasos procesales.

Diario Eldia y La Patilla publicaron informes titulados “¿Quién es Anne Gray?” y describieron la acusación contra el venezolano. Radio Guayacan anunció la prisión preventiva y Elqui Global recordó la audiencia programada. FiscaliaDeChile reportó la investigación conjunta de Fiscalía y PDI, subrayando la respuesta institucional.

Aun así, la información disponible es limitada respecto al móvil del homicidio y a los antecedentes del sospechoso. Se espera que la audiencia de control a las 11:00 revele más datos sobre la acusación y que futuros informes aclaren las motivaciones detrás del crimen.