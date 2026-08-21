Neutrogena admite que hizo sentir desamparada a Hayden Panettiere tras su posparto
Neutrogena reconoce haber dejado desamparada a Hayden Panettiere y enfrenta un boicot tras su fallecimiento
El resumen
Primera Hora informó que Neutrogena admitió haber dejado a Hayden Panettiere sintiéndose desamparada tras su posparto. El comunicado de Primera Hora señaló que la falta de apoyo se dio en un momento de vulnerabilidad tras el nacimiento de su hijo. La actriz había fallecido recientemente, hecho mencionado por Revista Merca2.0, que describió el episodio como un nuevo golpe para la marca.
Milenio y BioBioChile reportaron que seguidores de la actriz lanzaron un llamado a boicotear a Neutrogena, señalando que las acciones de la compañía cayeron tras la muerte de Panettiere. Yahoo en Español y emprendedor.com describieron la campaña de boicot como una respuesta a los señalamientos de falta de apoyo. El Siglo de Torreón preguntó por qué la empresa no renovó el contrato con la actriz, mientras que la misma revista Merca2.0 profundizó en las denuncias de los fans.
Algunas fuentes parecen centrarse en la cuestión contractual, mientras que otras vinculan la presión directamente al fallecimiento y al sentimiento de abandono que la actriz manifestó. La cobertura indica que Neutrogena enfrenta una creciente controversia y una disminución en el valor de sus acciones, sin que se haya anunciado una respuesta oficial más allá de la admisión inicial.
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Respuestas rápidas
¿Qué admitió Neutrogena respecto a Hayden Panettiere?
Neutrogena reconoció que dejó a la actriz sintiéndose desamparada después de su posparto, según informó Primera Hora.
¿Cuál ha sido la reacción del público tras la muerte de la actriz?
Seguidores han llamado a boicotear a Neutrogena, y varios medios reportaron una caída en el precio de sus acciones.
¿Cuál es la situación actual de la marca?
Neutrogena enfrenta controversia y presión de los consumidores, con acciones en descenso y sin una respuesta oficial adicional más allá de la admisión inicial.
Cobertura (7)
- “Boicot a Neutrogena”: la acusación de Hayden Panettiere vuelve a golpear a la marca tras su muerte Revista Merca2.0 · hace 3 h
- Hayden Panettiere: ¿Por qué Neutrogena no renovó su contrato con la actriz? El Siglo de Torreón · hace 3 h
- Cancelan marca de belleza tras muerte de Hayden Panettiere; estos son los señalamientos que hacen en su contra MILENIO · hace 3 h
- Acciones de Neutrogena cayeron tras muerte de Hayden Panettiere por llamado a boicot de sus fans BioBioChile · hace 3 h
- Por qué están llamando a boicotear Neutrogena tras la muerte de Hayden Panettiere emprendedor.com · hace 3 h
- Las acciones de Neutrogena caen tras la trágica muerte de Hayden Panettiere; fans llaman al boicot Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 3 h
- Neutrogena admite que hizo sentir desamparada a Hayden Panettiere tras su posparto Primera Hora · hace 3 h
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