Monterrey perdió ante Orlando City en la Leagues Cup; Griezmann colaboró con un gol
Monterrey sufre una derrota frente a Orlando City en la Leagues Cup en un encuentro marcado por la participación de Griezmann.
El resumen
Rayados de Monterrey cayó por marcador de 2-1 frente al Orlando City en el marco de la Leagues Cup 2026, resultado que deja al equipo mexicano con compromisos pendientes en su calendario próximo. La derrota se gestó en un partido que contó con la actuación de Griezmann aportando un gol para la victoria del conjunto estadounidense.
Previamente, la cobertura señaló que el encuentro sufrió una suspensión y posterior reprogramación, mientras que El Norte reportó el uso de un cuadro alterno por parte de Almeyda. Los reportes detallan tanto la caída del conjunto regiomontano como los detalles sobre el desarrollo del torneo y los siguientes cinco partidos que deberá encarar el club tras este resultado.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Monterrey y Orlando City?
Monterrey perdió por 2-1 ante Orlando City en la Leagues Cup.
¿Qué jugador colaboró con un gol para Orlando City?
Griezmann colaboró con un gol en la victoria del equipo estadounidense.
¿Qué aspectos del encuentro señalan las coberturas sobre la alineación?
El medio El Norte indicó que se mandó un cuadro alterno al terreno de juego.
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