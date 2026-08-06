Monterrey perdió ante Orlando City en la Leagues Cup; Griezmann colaboró con un gol

Rayados de Monterrey cayó por marcador de 2-1 frente al Orlando City en el marco de la Leagues Cup 2026, resultado que deja al equipo mexicano con compromisos pendientes en su calendario próximo. La derrota se gestó en un partido que contó con la actuación de Griezmann aportando un gol para la victoria del conjunto estadounidense.

Previamente, la cobertura señaló que el encuentro sufrió una suspensión y posterior reprogramación, mientras que El Norte reportó el uso de un cuadro alterno por parte de Almeyda. Los reportes detallan tanto la caída del conjunto regiomontano como los detalles sobre el desarrollo del torneo y los siguientes cinco partidos que deberá encarar el club tras este resultado.