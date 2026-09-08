Jürgen Damm arremete contra Chivas, Cruz Azul y Pumas: 'Erradicaré la mentira de los 4 grandes'
Jürgen Damm desata una tormenta en la Liga MX al calificar a los cuatro grandes como perdedores
El resumen
Los seguidores de Chivas, Cruz Azul, Pumas y Rayados manifestaron sorpresa y molestia, mientras que algunos sectores elogian la franqueza del mensaje. El clima en los foros y redes sociales se tornó rápidamente tenso, con debates sobre la legitimidad de sus acusaciones. El exjugador, reconocido por sus pasos en Tigres y América, lanzó una serie de críticas contra los cuatro clubes tradicionalmente catalogados como ‘grandes’ de la competición.
Los describió como ‘equipo del montón y perdedor’, afirmó que Rayados poseen un ‘ADN perdedor’ y declaró que ‘erradicará la mentira de los 4 grandes’. Asimismo, insinuó que los futbolistas que dejaron Chivas para Toluca debían estar agradecidos por la oportunidad. La cobertura muestra la magnitud del impacto mediático y la rapidez con que se difundieron sus palabras.
Con la controversia en curso, queda por ver si los clubes involucrados emitirán respuestas oficiales o si la Liga implementará medidas para gestionar la tensión provocada.
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Cobertura (5)
- Jürgen Damm, ex Tigres y América, eligió a los 4 grandes de la Liga MX: ¿Está Cruz Azul? Vamos Azul · hace 16 h
- El exfutbolista Jürgen Damm desata polémica al calificar a las Chivas como “un equipo del montón y perdedor” LatinUS · hace 16 h
- Jürgen Damm se lanza contra Rayados: “Son un equipo con ADN perdedor” AS México · hace 16 h
- “DEBEN ESTAR AGRADECIDOS…”: El controversial comentario de Jürgen Damm a los jugadores que salieron de Chivas a Toluca MARCA · hace 16 h
- Jürgen Damm arremete contra Chivas, Cruz Azul y Pumas: 'Erradicaré la mentira de los 4 grandes' Mediotiempo · hace 16 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipos fueron señalados por Jürgen Damm?
Los comentarios apuntaron a Chivas, Cruz Azul, Pumas y Rayados.
¿Qué medios difundieron sus declaraciones?
Las publicaciones de Vamos Azul, LatinUS, AS México, MARCA y Mediotiempo reportaron sus pronunciamientos.
¿Cuál fue la observación de Damm sobre los jugadores que dejaron Chivas?
Damm indicó que esos futbolistas debían estar agradecidos por la oportunidad que recibieron al pasar a Toluca.
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