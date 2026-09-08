Jürgen Damm arremete contra Chivas, Cruz Azul y Pumas: 'Erradicaré la mentira de los 4 grandes'

Los seguidores de Chivas, Cruz Azul, Pumas y Rayados manifestaron sorpresa y molestia, mientras que algunos sectores elogian la franqueza del mensaje. El clima en los foros y redes sociales se tornó rápidamente tenso, con debates sobre la legitimidad de sus acusaciones. El exjugador, reconocido por sus pasos en Tigres y América, lanzó una serie de críticas contra los cuatro clubes tradicionalmente catalogados como ‘grandes’ de la competición.

Los describió como ‘equipo del montón y perdedor’, afirmó que Rayados poseen un ‘ADN perdedor’ y declaró que ‘erradicará la mentira de los 4 grandes’. Asimismo, insinuó que los futbolistas que dejaron Chivas para Toluca debían estar agradecidos por la oportunidad. La cobertura muestra la magnitud del impacto mediático y la rapidez con que se difundieron sus palabras.

Con la controversia en curso, queda por ver si los clubes involucrados emitirán respuestas oficiales o si la Liga implementará medidas para gestionar la tensión provocada.