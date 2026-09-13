¡Festejo tras Leagues Cup! Toluca aplastó al Atlas, debutó portero y hasta volvió Paulinho con gol
Toluca arrolla a Atlas 5-2 en la Leagues Cup mientras una tormenta eléctrica detiene el partido.
El resumen
Además, el exjugador Paulinho regresó al equipo y anotó, contribuyendo al marcador amplio. Según ESPN Deportes, el partido se detuvo temporalmente por una tormenta eléctrica, mientras tvazteca.com informó de una suspensión oficial del fixture del Apertura 2026.
El Informador ofreció transmisión en vivo de los momentos destacados, y Mediotiempo resaltó la goleada y el regreso de Paulinho. Los próximos pasos incluyen la redefinición del calendario del Apertura 2026 y la programación de la continuación del encuentro, según lo indicado por los comunicados de suspensión.
Asimismo, la actuación de Toluca será observada en los siguientes partidos de la Leagues Cup, mientras Atlas buscará responder a la derrota.
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Cobertura (7)
- El Toluca de Mohamed golea al Atlas de Crespo en el Apertura 2026 Sports Illustrated · hace 2 h
- Fede Viñas marcó para Toluca en la goleada ante Atlas ESPN Deportes · hace 2 h
- Toluca vs Atlas | Momentos destacados EN VIVO El Informador · hace 2 h
- ÚLTIMA HORA: Suspenden el Toluca vs Atlas del Apertura 2026 tvazteca.com · hace 2 h
- Toluca vs Atlas pausó por tormenta eléctrica con goleada incluida ESPN Deportes · hace 2 h
- Toluca, flamante campeón de Leagues Cup, golea 5-2 al Atlas en la Liga MX AP News · hace 2 h
- ¡Festejo tras Leagues Cup! Toluca aplastó al Atlas, debutó portero y hasta volvió Paulinho con gol Mediotiempo · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Toluca y Atlas?
Toluca ganó 5-2 a Atlas, según AP News.
¿Qué incidentes interrumpieron el encuentro?
El juego se pausó por una tormenta eléctrica y luego fue suspendido, según ESPN Deportes y tvazteca.com.
¿Qué protagonizó Paulinho en este partido?
Paulinho regresó al equipo y anotó un gol, como indica Mediotiempo.
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