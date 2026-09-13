¡Festejo tras Leagues Cup! Toluca aplastó al Atlas, debutó portero y hasta volvió Paulinho con gol

Además, el exjugador Paulinho regresó al equipo y anotó, contribuyendo al marcador amplio. Según ESPN Deportes, el partido se detuvo temporalmente por una tormenta eléctrica, mientras tvazteca.com informó de una suspensión oficial del fixture del Apertura 2026.

El Informador ofreció transmisión en vivo de los momentos destacados, y Mediotiempo resaltó la goleada y el regreso de Paulinho. Los próximos pasos incluyen la redefinición del calendario del Apertura 2026 y la programación de la continuación del encuentro, según lo indicado por los comunicados de suspensión.

Asimismo, la actuación de Toluca será observada en los siguientes partidos de la Leagues Cup, mientras Atlas buscará responder a la derrota.