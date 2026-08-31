Las rotaciones que planea Guillermo Almada en el América vs. Monterrey por la Semifinal de Leagues Cup
Las rotaciones de Guillermo Almada para la semifinal de la Leagues Cup 2026 encendieron el debate entre aficionados y expertos.
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El resumen
Infobae anunció que el América bajo Almada era favorito, mientras que El Porvenir citó al propio Almada diciendo que Rayados será un rival durísimo. Estas primeras menciones establecieron el eje de la discusión sobre las posibles rotaciones que el técnico podría introducir. Foxsports.com.mx introdujo una herramienta de inteligencia artificial que "revela quién clasificará a la Final". Mediotiempo y Claro Sports ofrecieron el horario, el canal y la guía para llegar al Dignity Health Sports Park, reforzando el foco en la planificación táctica. Sin embargo, no todas las voces coincidían.
ABCNoticias.mx y Rayados.com.mx mostraron confianza: el primero afirmó que ambos confían en pasar a la final, mientras el segundo gritó “¡Rayados pelea el pase a la final!”. Por otro lado, Matías Almeyda, citado por Mediotiempo, respetó al América pero limitó su elogio con “hasta ahí”. En la misma línea, MARCA informó que Erviti “no estamos como la institución merece”, señalando una visión más crítica del proyecto de Rayados. Estas diferencias dejaron abierta la valoración de las rotaciones. El partido está programado para el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, con transmisión en vivo según Mediotiempo y Claro Sports.
Telediario resaltó la “pólvora garantizada” de los dos ataques más letales, mientras que la guía de 365Scores recordó la rivalidad histórica entre los clubes. La logística del viaje de los Rayados a Los Ángeles fue cubierta por OnceDiario y MILENIO, subrayando la preparación del conjunto regiomontano para el choque decisivo. Los seguidores tendrán que esperar la alineación oficial que anunciará Almada antes del pitazo. El resultado de la semifinal definirá los contendientes de la final de la Leagues Cup 2026.
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Respuestas rápidas
¿Qué se sabe de las posibles alineaciones de Guillermo Almada?
Águilas Monumental publicó una tabla de posibles alineaciones para América, aunque los detalles exactos no fueron confirmados en los informes.
¿Qué opinan los entrenadores de ambos equipos sobre el rival?
Almada reconoció la calidad de Rayados, mientras que Matías Almeyda respetó al América pero limitó su elogio, y Erviti describió la situación de Rayados como no acorde a la institución.
¿Dónde y cuándo se podrá ver el partido?
Mediotiempo y Claro Sports indicaron que el encuentro se transmitirá en vivo desde el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, con horarios y canales especificados.
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