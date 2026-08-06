Russell Crowe sorprendió a sus seguidores con sus bíceps a los 62 años
A los 62 años, el actor Russell Crowe genera atención mediática internacional tras mostrar una sorprendente transformación física.
El resumen
El cambio físico del actor Russell Crowe ha acaparado la atención en medios de comunicación internacionales, destacando su nueva apariencia a los 62 años y la evolución desde haber llegado a pesar 126 kilos. La cobertura informativa, procedente de medios como Elplural.com, 20Minutos, hola.com, Canarias7 e Infobae, señala que el intérprete presume de músculos y bíceps definidos, llegando a compararse su físico actual con el del luchador Drew McIntire y recordando su etapa en la película Gladiator.
Actualmente, las publicaciones sitúan al actor en Gran Canaria, donde ha lucido esta nueva imagen ante sus seguidores, mientras los reportes continúan detallando esta transformación sin especificar planes futuros sobre su carrera cinematográfica.
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Respuestas rápidas
¿Qué edad tiene Russell Crowe?
Russell Crowe tiene 62 años según los datos difundidos en la cobertura.
¿Dónde se ha visto recientemente a Russell Crowe?
Los reportes indican que el actor se encuentra en Gran Canaria.
¿Con qué se ha comparado el físico actual de Russell Crowe?
Los medios han comparado sus músculos con los del luchador Drew McIntire y con su etapa en la película Gladiator.
Cobertura (8)
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