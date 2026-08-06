Russell Crowe sorprendió a sus seguidores con sus bíceps a los 62 años

El cambio físico del actor Russell Crowe ha acaparado la atención en medios de comunicación internacionales, destacando su nueva apariencia a los 62 años y la evolución desde haber llegado a pesar 126 kilos. La cobertura informativa, procedente de medios como Elplural.com, 20Minutos, hola.com, Canarias7 e Infobae, señala que el intérprete presume de músculos y bíceps definidos, llegando a compararse su físico actual con el del luchador Drew McIntire y recordando su etapa en la película Gladiator.

Actualmente, las publicaciones sitúan al actor en Gran Canaria, donde ha lucido esta nueva imagen ante sus seguidores, mientras los reportes continúan detallando esta transformación sin especificar planes futuros sobre su carrera cinematográfica.