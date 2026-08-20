Esposa del actor Ray MacDonald lo encuentra sin vida en el sofá de su casa
El cine y la televisión de luto tras el fallecimiento del actor y presentador Ray MacDonald a los 49 años en Tailandia.
Respuestas rápidas
¿Quién era Ray MacDonald?
Era un galardonado actor y presentador de televisión de 49 años.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Su esposa lo encontró sin vida en el sofá de su casa en Tailandia tras haberse desplomado.
¿Qué se sabe sobre la causa de muerte?
La cobertura actual no especifica las causas del fallecimiento.
El resumen
El gremio del entretenimiento y sus seguidores lamentan la repentina pérdida del galardonado actor y presentador Ray MacDonald, cuyo deceso impacta al medio artístico internacional. La cobertura reporta que el intérprete tenía 49 años al momento de su fallecimiento.
Los detalles sobre el suceso indican que MacDonald fue encontrado sin vida por su esposa en el sofá de su residencia ubicada en Tailandia, tras haberse desplomado en el interior de su hogar. Medios como Listín Diario, El Heraldo de México, El Confidencial, HOLA, People en Español y Primera Hora informan sobre este hallazgo que enluta a la televisión y al cine.
La información disponible se limita al hallazgo del cuerpo en su domicilio tailandés y a su trayectoria como conductor y actor. Las publicaciones no detallan las causas específicas de su muerte ni los resultados de peritajes médicos posteriores.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 53 min.
Cobertura (6)
- El actor Ray MacDonald fue encontrado muerto en el sofá de su casa Listín Diario · hace 3 h
- Encuentran sin vida a famoso conductor de televisión, así halló el cadáver su esposa El Heraldo de México · hace 3 h
- Luto en el cine y la televisión: muere el galardonado actor y presentador Ray MacDonald (49 años) El Confidencial · hace 3 h
- Hallan muerto al actor Ray MacDonald a los 49 años tras desplomarse en su casa de Tailandia HOLA · hace 3 h
- Muere el actor y presentador Ray MacDonald, su esposa lo encuentra muerto en el sofá de su casa People en Español · hace 3 h
- Esposa del actor Ray MacDonald lo encuentra sin vida en el sofá de su casa Primera Hora · hace 3 h
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