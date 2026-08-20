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Esposa del actor Ray MacDonald lo encuentra sin vida en el sofá de su casa

El cine y la televisión de luto tras el fallecimiento del actor y presentador Ray MacDonald a los 49 años en Tailandia.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Ray MacDonald?

Era un galardonado actor y presentador de televisión de 49 años.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Su esposa lo encontró sin vida en el sofá de su casa en Tailandia tras haberse desplomado.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte?

La cobertura actual no especifica las causas del fallecimiento.

El resumen

El gremio del entretenimiento y sus seguidores lamentan la repentina pérdida del galardonado actor y presentador Ray MacDonald, cuyo deceso impacta al medio artístico internacional. La cobertura reporta que el intérprete tenía 49 años al momento de su fallecimiento.

Los detalles sobre el suceso indican que MacDonald fue encontrado sin vida por su esposa en el sofá de su residencia ubicada en Tailandia, tras haberse desplomado en el interior de su hogar. Medios como Listín Diario, El Heraldo de México, El Confidencial, HOLA, People en Español y Primera Hora informan sobre este hallazgo que enluta a la televisión y al cine.

La información disponible se limita al hallazgo del cuerpo en su domicilio tailandés y a su trayectoria como conductor y actor. Las publicaciones no detallan las causas específicas de su muerte ni los resultados de peritajes médicos posteriores.

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