Marcelo Gallardo ya no aparece como seleccionador de Ecuador en el sitio de FIFA | Fútbol
La inesperada eliminación de Marcelo Gallardo del sitio de la FIFA genera incertidumbre sobre el futuro técnico de la selección de Ecuador.
El resumen
La ausencia se constató al revisar el perfil del equipo en el sitio web de la entidad mundial, que ya no muestra a Gallardo como responsable técnico. Este cambio se detectó justo cuando la federación ecuatoriana estaba preparando la convocatoria para los próximos amistosos. LM Cipolletti describió la foto viral que muestra a Gallardo en Bariloche y la relacionó con el “error” de la FIFA; MDZ Online lo calificó como un “insólito error” en la web oficial; Yahoo difundió la imagen del sitio que parecía anunciar a Gallardo como nuevo DT. Bolavip.com y El Futbolero Ecuador, por su parte, ya estaban especulando sobre nombres que podrían ser convocados y sobre una posible indemnización si la federación lo despide.
Sin embargo, la cobertura no ofrece una confirmación definitiva. El Intransigente publicó que Gallardo aún no ha firmado con Ecuador y que existe un “plan B” para los partidos amistosos, mientras que Ecuagol señaló que, de no llegar Gallardo, la selección tendría un entrenador interino. Cesar Merlo, citado por El Intransigente, afirmó que el futuro de Gallardo está “cerrado”, pero la frase se refería a negociaciones internas, no a una desvinculación oficial. Lo que seguirá observándose son los comunicados oficiales de la FEF.
Si la federación decide confirmar a Gallardo, se esperará una actualización en la página de la FIFA. En caso contrario, los próximos amistosos podrían disputarse bajo la dirección de un técnico interino, tal como sugieren los informes de El Intransigente y Ecuagol. La reacción de la comunidad futbolística y la corrección del sitio web de la FIFA también funcionarán como indicadores clave.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (85% respaldado) Actualizado hace 59 min.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Marcelo Gallardo ya no aparece en la web de la FIFA?
La página muestra un error que retiró su nombre; los informes no especifican la causa exacta del cambio.
¿Qué indican los medios sobre el futuro de Gallardo con la selección ecuatoriana?
Diversos medios mencionan una posible indemnización, la existencia de un plan B y que el futuro está “cerrado”, pero no hay una confirmación oficial de su salida.
¿Qué pasos podrían seguir la federación ecuatoriana tras esta ausencia?
La FEF podría emitir un comunicado confirmando a Gallardo o nombrar a un entrenador interino para los amistosos, y actualizar la información en la web de la FIFA.
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