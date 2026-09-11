Marcelo Gallardo ya no aparece como seleccionador de Ecuador en el sitio de FIFA | Fútbol

La ausencia se constató al revisar el perfil del equipo en el sitio web de la entidad mundial, que ya no muestra a Gallardo como responsable técnico. Este cambio se detectó justo cuando la federación ecuatoriana estaba preparando la convocatoria para los próximos amistosos. LM Cipolletti describió la foto viral que muestra a Gallardo en Bariloche y la relacionó con el “error” de la FIFA; MDZ Online lo calificó como un “insólito error” en la web oficial; Yahoo difundió la imagen del sitio que parecía anunciar a Gallardo como nuevo DT. Bolavip.com y El Futbolero Ecuador, por su parte, ya estaban especulando sobre nombres que podrían ser convocados y sobre una posible indemnización si la federación lo despide.

Sin embargo, la cobertura no ofrece una confirmación definitiva. El Intransigente publicó que Gallardo aún no ha firmado con Ecuador y que existe un “plan B” para los partidos amistosos, mientras que Ecuagol señaló que, de no llegar Gallardo, la selección tendría un entrenador interino. Cesar Merlo, citado por El Intransigente, afirmó que el futuro de Gallardo está “cerrado”, pero la frase se refería a negociaciones internas, no a una desvinculación oficial. Lo que seguirá observándose son los comunicados oficiales de la FEF.

Si la federación decide confirmar a Gallardo, se esperará una actualización en la página de la FIFA. En caso contrario, los próximos amistosos podrían disputarse bajo la dirección de un técnico interino, tal como sugieren los informes de El Intransigente y Ecuagol. La reacción de la comunidad futbolística y la corrección del sitio web de la FIFA también funcionarán como indicadores clave.