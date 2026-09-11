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Ivar Sisniega dejaría presidencia de la FMF y Mikel Arriola ya tendría a su sustituto, según reportes

Sorprende la rumba en la FMF: Ivar Sisniega podría abandonar la presidencia mientras ya se vislumbra a su sucesor.

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El resumen

En medio de la rutina de la Federación Mexicana de Fútbol, surgen informes que indican que Ivar Sisniega, actual presidente, podría dejar su cargo aunque ya se perfila a un sustituto, y que Mikel Arriola ya cuenta con un posible reemplazo, una contradicción que ha generado revuelo entre los seguidores del fútbol nacional. Diversos medios, entre ellos xeudeportes.mx y Soy Referee, citan a David Faitelson como la fuente que asegura que Sisniega tiene los días contados y señala su ausencia junto a Rafael Márquez como señal de la posible salida.

Excélsior reporta que se anticipan tres candidatos para ocupar el puesto, mientras Récord publica un ‘bombazo’ anunciando la despedida de un alto directivo de la FMF. MARCA destaca la falta de aparición de Sisniega con Márquez, alimentando la versión de su salida.

La expectativa se centra en la confirmación formal y en la definición de los candidatos que podrían asumir la presidencia.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 4 min.

Respuestas rápidas

¿Quién ocupa actualmente la presidencia de la FMF?

Ivar Sisniega, según los reportes.

¿Qué ha mencionado David Faitelson respecto a la continuidad de Sisniega?

Afirma que tiene los días contados y destaca su ausencia junto a Rafael Márquez.

¿Se ha señalado algún candidato o sustituto para la presidencia?

Se mencionan tres posibles candidatos y se indica que Mikel Arriola ya tendría a su sustituto en la mira.

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