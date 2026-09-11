Ivar Sisniega dejaría presidencia de la FMF y Mikel Arriola ya tendría a su sustituto, según reportes

En medio de la rutina de la Federación Mexicana de Fútbol, surgen informes que indican que Ivar Sisniega, actual presidente, podría dejar su cargo aunque ya se perfila a un sustituto, y que Mikel Arriola ya cuenta con un posible reemplazo, una contradicción que ha generado revuelo entre los seguidores del fútbol nacional. Diversos medios, entre ellos xeudeportes.mx y Soy Referee, citan a David Faitelson como la fuente que asegura que Sisniega tiene los días contados y señala su ausencia junto a Rafael Márquez como señal de la posible salida.

Excélsior reporta que se anticipan tres candidatos para ocupar el puesto, mientras Récord publica un ‘bombazo’ anunciando la despedida de un alto directivo de la FMF. MARCA destaca la falta de aparición de Sisniega con Márquez, alimentando la versión de su salida.

La expectativa se centra en la confirmación formal y en la definición de los candidatos que podrían asumir la presidencia.