Champions League: ¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo?

El sorteo de la UEFA Champions League 2026‑27 reunirá a 36 equipos en la fase de liga, según el listado publicado por Yahoo. Esa cifra determina los grupos que definirán el calendario de la competición europea más prestigiosa. Con la fase de grupos a la vista, la distribución de los equipos es el primer paso clave para la temporada. El orden de los bombos y los criterios de cabeza de serie también influyen en los emparejamientos. Esta edición destaca por la presencia de cinco clubes españoles, un aumento respecto a la temporada anterior. MARCA explica que la razón de este crecimiento es la clasificación directa de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y el regreso del Betis, que vuelve al sorteo después de 21 años.

La ampliación del contingente español eleva el interés nacional y modifica potencialmente la distribución de los bombos. Los aficionados de los cinco equipos españoles serán los primeros en conocer sus rivales de grupo, lo que marcará la planificación de sus apoyos y viajes. Diario AS y MARCA ya publican listas de posibles contrincantes para Real Madrid, Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis, resaltando la emoción que genera el anuncio. Además, las cadenas de televisión locales y los servicios de streaming se preparan para transmitir el evento en directo. USA Today, ESPN Deportes y Diario AS dedican secciones a la hora exacta y los canales donde seguir el sorteo, indicando tanto la transmisión lineal en televisión nacional como las opciones de streaming. KESQ replica el formato de información, mientras que 101TV anuncia un programa especial para seguir en directo los rivales del Betis.

Estas orientaciones facilitan que la audiencia elija la plataforma más adecuada. Una vez concluido el sorteo, los grupos se publicarán oficialmente y comenzarán los trabajos para el calendario de partidos. Los clubes deberán preparar sus plantillas y logística de viaje, mientras las organizaciones de fútbol fijarán las fechas de los encuentros de la fase de liga. Las próximas publicaciones se centrarán en los emparejamientos definitivos y en la programación de la primera jornada.