No fue uno, sino DOS jardineros que ayudaron a que el batazo de Acuña resultara en HR
Ronald Acuña Jr. suma su décimo jonrón del año gracias a una insólita jugada con dos jardineros de Miami.
Cobertura (9)
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- Acuña logra 2 jonrones, Olson aporta otro y Bravos arrollan 11-3 a Marlins para hilar 8vo triunfo AP News · hace 10 h
- No fue uno, sino DOS jardineros que ayudaron a que el batazo de Acuña resultara en HR MLB.com · hace 10 h
El resumen
Los Bravos de Atlanta consiguen un triunfo contundente por 11-3 ante los Marlins, alcanzando su octava victoria consecutiva en una jornada marcada por la lluvia y el desempeño ofensivo. Según la cobertura de AP News, Ronald Acuña Jr. conectó dos cuadrangulares y Olson aportó otro para asegurar la barrida sobre el equipo de Miami.
Posteriormente, reportes de medios como ntn24.com, albat.com, Yahoo y MLB.com detallan que el décimo jonrón del año del venezolano incluyó un hecho insólito en el terreno. La jugada se transformó en un batazo con la ayuda de dos jardineros de los Marlins, generando reacciones de sorpresa en el propio jugador y en la cobertura especializada que cataloga la jugada como un blooper que terminó en cuadrangular.
Las diferentes fuentes consultadas coinciden en el marcador final y en la destacada actuación ofensiva de los Bravos, sin que se registren contradicciones mayores en los reportes sobre cómo se desarrolló el partido y la jugada que involucró a los jardineros rivales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 7 h.
Respuestas rápidas
¿Cuántos jonrones conectó Ronald Acuña Jr. en el partido?
La cobertura indica que Ronald Acũa Jr. conectó dos cuadrangulares, siendo el décimo del año el que involucró la jugada con los jardineros.
¿Cuál fue el resultado final del encuentro?
Los Bravos arrollaron a los Marlins con un marcador de 11-3.
¿Qué racha alcanzaron los Bravos?
El equipo hiló su octavo triunfo consecutivo tras barrer a los Marlins.
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