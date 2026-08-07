Los Bravos de Atlanta consiguen un triunfo contundente por 11-3 ante los Marlins, alcanzando su octava victoria consecutiva en una jornada marcada por la lluvia y el desempeño ofensivo. Según la cobertura de AP News, Ronald Acuña Jr. conectó dos cuadrangulares y Olson aportó otro para asegurar la barrida sobre el equipo de Miami.

Posteriormente, reportes de medios como ntn24.com, albat.com, Yahoo y MLB.com detallan que el décimo jonrón del año del venezolano incluyó un hecho insólito en el terreno. La jugada se transformó en un batazo con la ayuda de dos jardineros de los Marlins, generando reacciones de sorpresa en el propio jugador y en la cobertura especializada que cataloga la jugada como un blooper que terminó en cuadrangular.

Las diferentes fuentes consultadas coinciden en el marcador final y en la destacada actuación ofensiva de los Bravos, sin que se registren contradicciones mayores en los reportes sobre cómo se desarrolló el partido y la jugada que involucró a los jardineros rivales.