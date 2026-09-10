Ohtani a la lista de lesionados; Dodgers convocan a De Paula
Shohei Ohtani se va a la lista de lesionados y los Dodgers activan a Josué de Paula para mantener viva la esperanza de un tercer título consecutivo
El resumen
La noticia se replicó en diariolasamericas.com, Diario AS, San Antonio Express‑News, MLB.com y ESPN Deportes, todas confirmando la ausencia del slugger. La cobertura destaca la convocatoria de Josué de Paula, quien sube desde la Double‑A en un ascenso catalogado como inusual.
MLB.com y ESPN Deportes señalan que De Paula reemplazará a Ohtani en la plantilla, ofreciendo una opción fresca al cuadro de los Dodgers. Aun con la sustitución, la información disponible no detalla el tiempo de recuperación de Ohtani ni el impacto exacto de De Paula en la rotación.
La situación mantiene abierta la expectativa sobre cómo afectará la lesión al objetivo de título del equipo.
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Cobertura (7)
- Dodgers place Shohei Ohtani on injured list ahead of push for third straight World Series title Fox News · hace 7 h
- Ohtani ingresa a la lista de lesionados mientras inusual ascenso desde Doble-A lo reemplaza Chicago Tribune · hace 7 h
- Shohei Ohtani irá a la lista de lesionados de los Dodgers diariolasamericas.com · hace 7 h
- Shohei Ohtani, en la cuerda floja Diario AS · hace 7 h
- Ohtani ingresa a la lista de lesionados mientras inusual ascenso desde Doble-A lo reemplaza San Antonio Express-News · hace 7 h
- Ohtani rumbo a la lista de lesionados; subirá Josué de Paula MLB.com · hace 7 h
- Ohtani a la lista de lesionados; Dodgers convocan a De Paula ESPN Deportes · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo se anunció la lesión de Ohtani?
El anuncio se hizo el 10 de septiembre de 2026, cuando varios medios informaron que Ohtani fue puesto en la lista de lesionados.
¿Quién es el jugador llamado para reemplazar a Ohtani?
Josué de Paula fue convocado por los Dodgers, subiendo desde la Double‑A, según MLB.com y ESPN Deportes.
¿Qué objetivo persigue el equipo tras la lesión?
Los Dodgers continúan su impulso hacia un tercer título consecutivo, aunque la cobertura no especifica cómo cambiará la estrategia.
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