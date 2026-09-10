Ohtani a la lista de lesionados; Dodgers convocan a De Paula

La noticia se replicó en diariolasamericas.com, Diario AS, San Antonio Express‑News, MLB.com y ESPN Deportes, todas confirmando la ausencia del slugger. La cobertura destaca la convocatoria de Josué de Paula, quien sube desde la Double‑A en un ascenso catalogado como inusual.

MLB.com y ESPN Deportes señalan que De Paula reemplazará a Ohtani en la plantilla, ofreciendo una opción fresca al cuadro de los Dodgers. Aun con la sustitución, la información disponible no detalla el tiempo de recuperación de Ohtani ni el impacto exacto de De Paula en la rotación.

La situación mantiene abierta la expectativa sobre cómo afectará la lesión al objetivo de título del equipo.