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Anthony Volpe regresa a Yankees tras la lesión de Jazz Chisholm

Anthony Volpe regresa con un grand slam y lleva a los Yankees a la victoria mientras Jazz Chisholm se recupera de una lesión

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El resumen

El regreso coincidió con la baja del campocorto Jazz Chisholm Jr., quien sufrió un esguince de pulgar. El momento marcó el inicio de una jornada decisiva para la escuadra neoyorquina. Los medios locales, como ESPN Deportes y el San Antonio Express-News, centraron la cobertura en la ausencia de Chisholm, que fue colocado en la lista de lesionados (IL) por el mismo esguince.

Al mismo tiempo, Meridiano.net destacó que Luis García Jr. alcanzó los 30 jonrones, consolidando un año consagratorio con los Yankees. La combinación de la llegada de Volpe y el poderío de García refuerza el ataque del equipo mientras se reajusta la defensa. Con Chisholm en el IL, el cuerpo técnico de los Yankees deberá mantener a Volpe en el alineamiento diario y aprovechar el impulso ofensivo generado.

Los próximos partidos determinarán si el equipo puede sostener el ritmo de victorias mientras evalúa opciones de reemplazo para el campocorto lesionado.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Por qué Anthony Volpe volvió a jugar con los Yankees?

Volpe volvió después de que Jazz Chisholm Jr. sufrió un esguince de pulgar y fue puesto en la lista de lesionados.

¿Qué lesión tuvo Jazz Chisholm Jr.?

Sufrió un esguince de pulgar que lo llevó al IL.

¿Cuál fue el resultado del juego contra los Rockies?

Los Yankees ganaron 10-3, impulsados por el grand slam de Volpe.

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Temas

Anthony Volpe Yankees Jazz Chisholm MLB Grand slam

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