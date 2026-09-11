Anthony Volpe regresa a Yankees tras la lesión de Jazz Chisholm

El regreso coincidió con la baja del campocorto Jazz Chisholm Jr., quien sufrió un esguince de pulgar. El momento marcó el inicio de una jornada decisiva para la escuadra neoyorquina. Los medios locales, como ESPN Deportes y el San Antonio Express-News, centraron la cobertura en la ausencia de Chisholm, que fue colocado en la lista de lesionados (IL) por el mismo esguince.

Al mismo tiempo, Meridiano.net destacó que Luis García Jr. alcanzó los 30 jonrones, consolidando un año consagratorio con los Yankees. La combinación de la llegada de Volpe y el poderío de García refuerza el ataque del equipo mientras se reajusta la defensa. Con Chisholm en el IL, el cuerpo técnico de los Yankees deberá mantener a Volpe en el alineamiento diario y aprovechar el impulso ofensivo generado.

Los próximos partidos determinarán si el equipo puede sostener el ritmo de victorias mientras evalúa opciones de reemplazo para el campocorto lesionado.