¡Se va! Jennifer Hermoso rescinde contrato con Tigres

Jennifer Hermoso ha rescindido su contrato con Tigres Femenil, según señalan diversas publicaciones recientes. Esta situación sitúa el futuro deportivo de la jugadora en el centro de la atención mediática, abriendo interrogantes sobre sus próximos pasos profesionales.

El Atlético de Madrid aparece en el horizonte como un posible destino para la delantera, mientras que las declaraciones de Pedro Losa y Pedro Martínez han dejado en duda su continuidad en el equipo, manteniendo un ambiente de total hermetismo en torno a las negociaciones. La cobertura actual no especifica los detalles exactos que motivaron la rescisión contractual ni confirma de manera oficial su fichaje por otro club, por lo que el desenlace de esta situación deportiva sigue abierto.