¡Se va! Jennifer Hermoso rescinde contrato con Tigres
La continuidad de Jennifer Hermoso en Tigres Femenil genera incertidumbre tras reportes de la rescisión de su contrato.
Cobertura (7)
- El futuro de Jenni Hermoso, en el aire Mundo Deportivo · hace 8 h
- El Atlético de Madrid aparece en el horizonte de Jenni Hermoso ante su posible salida de Tigres tribunaavila.com · hace 8 h
- Jenni Hermoso y su futuro en Tigres Femenil; Pedro Losa aclara rumores sobre su posible salida marca.com · hace 8 h
- Futuro de Jennifer Hermoso en Tigres Femenil es incierto, asegura Pedro Martínez oem.com.mx · hace 8 h
- Deja Losa en duda continuidad de Hermoso El Norte · hace 8 h
- Hermetismo total con Jenni Diario AS · hace 8 h
- ¡Se va! Jennifer Hermoso rescinde contrato con Tigres Mediotiempo · hace 8 h
El resumen
Jennifer Hermoso ha rescindido su contrato con Tigres Femenil, según señalan diversas publicaciones recientes. Esta situación sitúa el futuro deportivo de la jugadora en el centro de la atención mediática, abriendo interrogantes sobre sus próximos pasos profesionales.
El Atlético de Madrid aparece en el horizonte como un posible destino para la delantera, mientras que las declaraciones de Pedro Losa y Pedro Martínez han dejado en duda su continuidad en el equipo, manteniendo un ambiente de total hermetismo en torno a las negociaciones. La cobertura actual no especifica los detalles exactos que motivaron la rescisión contractual ni confirma de manera oficial su fichaje por otro club, por lo que el desenlace de esta situación deportiva sigue abierto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con Jennifer Hermoso?
Los reportes indican que Jennifer Hermoso ha rescindido su contrato con Tigres Femenil.
¿Qué equipos se mencionan en relación con su futuro?
El Atlético de Madrid aparece en el horizonte como un posible destino ante su salida del club.
¿Qué han dicho los entrenadores sobre el tema?
Pedro Losa y Pedro Martínez han aclarado rumores y dejado en duda la continuidad de la jugadora, mientras persiste el hermetismo.
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