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¡Se va! Jennifer Hermoso rescinde contrato con Tigres

La continuidad de Jennifer Hermoso en Tigres Femenil genera incertidumbre tras reportes de la rescisión de su contrato.

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El resumen

Jennifer Hermoso ha rescindido su contrato con Tigres Femenil, según señalan diversas publicaciones recientes. Esta situación sitúa el futuro deportivo de la jugadora en el centro de la atención mediática, abriendo interrogantes sobre sus próximos pasos profesionales.

El Atlético de Madrid aparece en el horizonte como un posible destino para la delantera, mientras que las declaraciones de Pedro Losa y Pedro Martínez han dejado en duda su continuidad en el equipo, manteniendo un ambiente de total hermetismo en torno a las negociaciones. La cobertura actual no especifica los detalles exactos que motivaron la rescisión contractual ni confirma de manera oficial su fichaje por otro club, por lo que el desenlace de esta situación deportiva sigue abierto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué sucedió con Jennifer Hermoso?

Los reportes indican que Jennifer Hermoso ha rescindido su contrato con Tigres Femenil.

¿Qué equipos se mencionan en relación con su futuro?

El Atlético de Madrid aparece en el horizonte como un posible destino ante su salida del club.

¿Qué han dicho los entrenadores sobre el tema?

Pedro Losa y Pedro Martínez han aclarado rumores y dejado en duda la continuidad de la jugadora, mientras persiste el hermetismo.

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