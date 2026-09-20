Mourinho con pruebas y mensaje al Barcelona: "¿Ganar LaLiga? Si nos dejan"

Tras el partido, el técnico mostró entradas de Cuti y Lee, calificándolas de tarjetas rojas claras, y exhibió fotografías para señalar la historia del encuentro. La cobertura de medios como El Mundo, Diario AS, MARCA, ESPN Deportes y Telemundo destaca las críticas directas hacia el Comité de Árbitros y las dudas expresadas sobre la competición.

Mourinho afirmó que pensaba que se encontraría una liga distinta, añadiendo que ya le explicaron que no es así, y declaró que no quiere pensar que todo estaba preparado. En el plano actual, la situación incluye un mensaje directo dirigido al Barcelona sobre las posibilidades de ganar LaLiga, condicionado por la frase si nos dejan, mientras la atención mediática se centra en sus pruebas gráficas y sus cuestionamientos al arbitraje tras el derbi madrileño.