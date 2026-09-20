Mourinho con pruebas y mensaje al Barcelona: "¿Ganar LaLiga? Si nos dejan"
Mourinho arremete contra el arbitraje tras el derbi y lanza un mensaje al Barcelona sobre LaLiga.
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Cobertura (7)
- Mourinho, desatado en rueda de prensa tras el derbi: "La historia del partido está en estas fotos. Enhorabuena al Comité de Árbitros" El Mundo · hace 9 h
- Mourinho: “No quiero pensar que todo estaba preparado” Diario AS · hace 9 h
- Mourinho palpitó el Derbi de Madrid en rueda de prensa Sports Illustrated · hace 9 h
- Rajadón de Mourinho: "Pensaba que me iba a encontrar una liga distinta, pero ya me explicaron que no" MARCA · hace 9 h
- El Atlético se impone al Real Madrid y Mourinho arremete contra el arbitraje Telemundo · hace 9 h
- Mourinho muestra entradas de 'Cuti' y Lee: "Son dos rojas claras" ESPN Deportes · hace 9 h
- Mourinho con pruebas y mensaje al Barcelona: "¿Ganar LaLiga? Si nos dejan" Diez.HN · hace 9 h
El resumen
Tras el partido, el técnico mostró entradas de Cuti y Lee, calificándolas de tarjetas rojas claras, y exhibió fotografías para señalar la historia del encuentro. La cobertura de medios como El Mundo, Diario AS, MARCA, ESPN Deportes y Telemundo destaca las críticas directas hacia el Comité de Árbitros y las dudas expresadas sobre la competición.
Mourinho afirmó que pensaba que se encontraría una liga distinta, añadiendo que ya le explicaron que no es así, y declaró que no quiere pensar que todo estaba preparado. En el plano actual, la situación incluye un mensaje directo dirigido al Barcelona sobre las posibilidades de ganar LaLiga, condicionado por la frase si nos dejan, mientras la atención mediática se centra en sus pruebas gráficas y sus cuestionamientos al arbitraje tras el derbi madrileño.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Mourinho sobre el arbitraje?
Mourinho arremetió contra el Comité de Árbitros, mostró pruebas gráficas y entradas de Cuti y Lee calificándolas de rojas claras.
¿Qué mensaje envió al Barcelona?
Lanzó la pregunta sobre ganar LaLiga condicionándola con la frase si nos dejan.
¿Qué medios cubrieron las declaraciones?
La cobertura incluye a El Mundo, Diario AS, Sports Illustrated, MARCA, Telemundo, ESPN Deportes y Diez.HN.
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