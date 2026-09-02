Dani Olmo y la decisión del Atlético con Julián Álvarez: “Entenderlo no lo entiendo”

A través de sus redes sociales Olmo lanzó una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la discusión: “No les entiendo”. El mensaje coincidió con la confirmación de que el fichaje, que había sido vinculado al Barcelona en algunos informes, no se consumó. Segunda la publicación, medios como Eurosport y Marca reproducían la declaración de Olmo, señalando su desconcierto ante la postura del club.

ESPN Deportes añadió que Olmo describió la lucha de Julián por sus sueños, mientras OkDiario insinuó la existencia de “cosas externas” que habrían impedido el acuerdo. Diario AS citó a Gil Marín, propietario del Atlético, a quien Olmo comparó con un dardo al lanzar su crítica. La Prensa Gráfica recordó que el fichaje quedó frustrado y que el Barcelona fue mencionado como posible destino alternativo del delantero.

Los próximos días podrían incluir declaraciones adicionales del Atlético o de Gil Marín, que aun no se han anunciado. La evolución del caso dependerá de si el club decide aclarar su razonamiento o si surge una nueva oferta para Julián Álvarez. Observadores deportivos seguirán la conversación para evaluar el impacto en las próximas jornadas de la liga.