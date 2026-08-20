Julián Álvarez fue abucheado: así le fue al Atlético ante uno de los recién ascendidos
El Atlético de Madrid debutó en LaLiga con triunfo ante el Málaga con goles de Lee y Baena, mientras Julián Álvarez fue abucheado.
Cobertura (5)
- Julián, aprende y fíjate en Kang-In Diario AS · hace 4 h
- El Atlético 'corea' a su nuevo héroe MARCA · hace 4 h
- Sin Álvarez pero con goles de Lee y Baena, Atlético vence a Málaga en La Liga Los Angeles Times · hace 4 h
- Atlético Madrid debuta con triunfo en LaLiga gracias a refuerzos espndeportes.espn.com · hace 4 h
- Julián Álvarez fue abucheado: así le fue al Atlético ante uno de los recién ascendidos diez.hn · hace 4 h
El resumen
El Atlético de Madrid logró una victoria en su debut en LaLiga frente a uno de los recién ascendidos, el Málaga, en un encuentro marcado por los goles de Lee y Baena. La cobertura de medios como Los Angeles Times, Diario AS, MARCA, ESPN y Diez señala distintos matices del partido, destacando tanto la actuación de los refuerzos como los abucheos recibidos por Julián Álvarez y las comparaciones con Kang-In.
Los reportes actuales no detallan los motivos específicos de la reacción del público hacia Álvarez ni profundizan en futuras decisiones técnicas sobre su participación.
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Respuestas rápidas
¿Cómo le fue al Atlético en su debut en LaLiga?
El Atlético venció al Málaga con goles de Lee y Baena.
¿Qué sucedió con Julián Álvarez?
Julián Álvarez fue abucheado durante el encuentro y su situación generó diversas reacciones en la cobertura periodística.
¿Qué medios cubrieron el evento?
La cobertura incluye a Diario AS, MARCA, Los Angeles Times, espndeportes.espn.com y diez.hn.
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