El Atlético de Madrid logró una victoria en su debut en LaLiga frente a uno de los recién ascendidos, el Málaga, en un encuentro marcado por los goles de Lee y Baena. La cobertura de medios como Los Angeles Times, Diario AS, MARCA, ESPN y Diez señala distintos matices del partido, destacando tanto la actuación de los refuerzos como los abucheos recibidos por Julián Álvarez y las comparaciones con Kang-In.

Los reportes actuales no detallan los motivos específicos de la reacción del público hacia Álvarez ni profundizan en futuras decisiones técnicas sobre su participación.