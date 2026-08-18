Se confirma dónde jugará Julián Álvarez y Barcelona ya lo sabe: "Fue tajante"

Los seguidores de Atlético de Madrid sienten la presión de una posible pérdida, mientras el Barcelona celebra la confirmación de su futuro fichaje. La decisión de Julián Álvarez afecta directamente a la plantilla del Atlético, que teme quedar sin uno de sus delanteros más prometedores, y al conjunto catalán, que ya cuenta con una solución definida. El club madrileño teme que la ausencia reduzca sus opciones ofensivas en la próxima temporada y que su rival catalán refuerce su línea de ataque.

El origen de la inquietud se remonta a la falta de claridad sobre el club donde Álvarez ejercerá su contrato. Mundo Deportivo informó que Barcelona ya marcó un plazo límite y MARCA calificó la jornada como la "semana de la verdad". Diario AS citó a Simeone, quien señaló que "Julián necesita un puntito más de entrenamiento para jugar", subrayando la necesidad de tiempo antes de decidir.

Diez.HN confirmó el destino exacto de Álvarez y citó la respuesta del Barcelona: "Fue tajante". Según la cobertura, la decisión ya está tomada, pero el Atlético aún evalúa sus opciones de reemplazo. La incógnita que queda es cómo reaccionará el equipo madrileño ante la pérdida y si el mercado abrirá nuevas oportunidades para ambos clubes.